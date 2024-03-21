"Загусла кров і почали лопатися капіляри": у alyona alyona з'явилися нові проблеми зі здоров'ям

Виконавиця, яка представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2024", у березні захворіла двічі. Причиною поганого самопочуття співачка назвала проблеми з гормонами та слабкий імунітет.

Українська реп-виконавиця alyona alyona відверто розповіла про свої проблеми зі здоров'ям. Співачка зробила це в сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Виконавиця розповіла підписникам про те, що останнім часом має проблеми з імунітетом. Тільки за останній місяць вона захворіла вдруге. Цього разу alyona alyona турбує біль у ділянці носа. При цьому виконавиця ставилася до свого здоров'я відповідально і навіть ніде не переохолоджувалася. Дівчина підозрює, що приводом для початку захворювання міг стати візит до лікарні, де вона могла заразитися від людей із респіраторними інфекціями.

Також alyona alyona поділилася зі своїми фанатами іншими труднощами. Через проблеми з жіночими статевими гормонами виконавицю мучать проблеми з капілярами — судинна сіточка і купероз.

"У мене через те, що я пила тривалий час жіночі гормони, загусла кров і почали лопатися капіляри багато де, особливо на обличчі. Моя проблема — купероз і судинна сіточка", — розповіла реп-співачка.

Позбутися цих проблем співачка сподівається за допомогою косметичних процедур. На одну з них alyona alyona вже сходила і косметолог попрацювала над її обличчям за допомогою лазера.

Фото: Скриншот

Раніше ми писали про те, що старша дочка Олі Полякової розповіла, яку операцію їй довелося перенести на початку 2024 року. Марія Полякова зізналася, що вже перенесла дві операції, на одній з яких їй видалили один з органів. Дівчина також розповіла, що причиною цьому були кілька нападів.

А в листопаді alyona alyona розповіла чим займається її новий бойфренд і як почалася їхня історія кохання. За її словами, бойфренд, на ім'я Володимир, так само як і вона займається музикою. Він створює треки в клубному жанрі, а alyona alyona віддає перевагу репу.