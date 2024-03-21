Дівчина Леонардо Ді Капріо знялася для Vogue (фото)

Про стосунки актора та моделі стало відомо у 2023 році. Повідомлялося, що Ді Капріо доволі серйозно налаштований.

25-річна італійська модель Вітторія Черетті знялася для корейського Vogue, прикрасивши нову обкладинку глянцю.

"VOGUE KOREA знятий моїми коханими", — підписала кадри дівчина 49-річного Леонардо Ді Капріо.

Вітторія зібрала волосся та зробила легкий макіяж, коли позувала на весняній вулиці в темній куртці. На другому знімку кохана голлівудського актора постала в ніжній світлій сукні.

Вітторія Черетті

Про роман зірки "Титаніка" з італійською моделлю стало відомо наприкінці літа 2023 року. Черетті перед цим розлучилася з діджеєм Маттео Міллері, з яким була одружена з 2020 року.

Інсайдери зізнавалися: "Судячи з усього, їхній роман — це набагато більше, ніж просто мимохідь". До цього близько року Леонардо приписували роман з іншою моделлю — Джіджі Хадід. А ще раніше голлівудський актор тривалий час був у стосунках з моделлю Каміллою Мороне.

Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо

Джерела стверджували, що Ді Капріо "божевільний" від нової обраниці, яка також дуже піклується про екологічні проблеми. Як повідомляється, актор наразі зустрічається лише з нею, оскільки Вітторія має "всі якості, які він шукає в партнерці". Втім, офіційно вони не коментують свій роман.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо провів час з родиною.

Раніше Фокус писав, що Леонардо Ді Капріо засмучений чутками про свої романи і хоче "справжніх стосунків".