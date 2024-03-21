Телеведуча Тетяна Висоцька розповіла про смерть свекрухи, яка жила в окупації (відео)

Свекруха Тетяни Висоцької пробула в столиці два тижні і померла. Тепер свекор живе в столиці поряд з ними.

46-річна телеведуча програми "Вікна-Новини" на каналі СТБ Тетяна Висоцька, яка родом з Херсонщини, розповіла, як під час війни вона втратила свекруху, яка опинилася в окупації. Подробицями особистого життя журналістка поділилася в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Зокрема, Тетяна розповіла, що коли почалася війна, 24 лютого 2022 року, вони з дітьми були в Києві, її чоловік одразу ж пішов добровольцем і став в оборону столиці, з перших днів він опинився у складі тероборони в Гостомелі, а її батьки та батьки чоловіка опинилися в окупації на Херсонщині. Через деякий час Тетяна з дітьми переїхала на Хмельниччину.

"Ми з дітьми були на Хмельниччині у родичів. У нас просто квартира не дуже зручна, як і дача, розташовані. Квартира на виїзді з Берестейського проспекту, де якраз ДРГ і гепало, гради, на початку перших етапів. І родичі нас просто змусили їхати в Хмельницький до інших родичів. Я спочатку мабуть не розуміла, я кажу, в мене тут чоловік в Гостомелі, я не можу його кинуть, я не поїду. І в березні, з дітьми ми все-таки виїхали. Мені все це важко далось, я не змогла бути біженкою", — зізналася Тетяна Висоцька.

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Вже через місяць і батьки Тетяни змогли виїхали з окупації — це було в квітні. А от батьки чоловіка залишилися на Херсонщині, в окупації. І пробули там ще 9 місяців, поки території не деокупували.

Однак, коли Херсон визволили Тетяна поїхала евакуйовувати батьків чоловіка. Це була вимушена міра оскільки 80-річна свекруха отримала перелом стегна, а у її віці це була дуже складна травма. Тому Тетяна екстрено вивозила їх з визволених територій. На жаль, жінку не вдалося врятувати. Вже через два тижні в столиці вона померла.

"Чоловікові, вони маломобільні, він молодший син, а я старша донька, тому вони більш літні людини. Вони були в окупації. І вже після деокупації, коли чоловік був на війні, а свекруня була хвора дуже, я їх вивозила на швидких. Це все було важко, без світла, з 7 поверху без ліфта. І, на жаль, ми не змогли її тут врятувати. Через тиждень вона тут померла. Але у нас в під'їзді живе мій свекор і старший брат, який за ним доглядає", — зізналася телеведуча.

Тетяна Висоцька зізналася, що це була дуже важка втрата для родини.

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