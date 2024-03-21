3 продукти, від яких потрібно відмовитися, щоб прискорити метаболізм і скинути вагу

Весна — ідеальний час, щоб переглянути свої харчові звички і схуднути до літа. Не потрібно виснажувати себе жорсткими дієтами, просто відмовтеся від цих трьох солодких продуктів, щоб скинути вагу та поліпшити здоров'я.

Боротьба з млявим метаболізмом реальна для багатьох людей, які прагнуть підтримувати здорову вагу та спосіб життя. Одним із серйозних винуватців цієї боротьби є надмірне споживання солодощів. Хоча вживання солодких продуктів і напоїв може забезпечити тимчасовий приплив енергії, його наслідки часто призводять до порушення метаболізму, що призводить до енергетичних збоїв і збільшення ваги. Про це пише She Finds.

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Дієтологиня Кетрін Джервасіо розповіла про три солодкі продукти, від яких слід відмовитися, щоб прискорити метаболізм.

Пластівці

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Злаки, які часто позиціонуються як швидкий і зручний варіант сніданку, можуть бути перевантажені цукром та рафінованими вуглеводами, що призводить до різких стрибків рівня цукру в крові. Такі коливання можуть порушити метаболічну функцію і з часом сприяти збільшенню ваги.

"Початок дня із солодких пластівців може спричинити різкий стрибок і подальше падіння рівня цукру в крові, що вплине на обмін речовин", — каже Джервасіо.

Замість цього вона пропонує "замінити їх продуктами, багатими на білок та корисні жири. Є багато варіантів, наприклад, яєчня з авокадо, шпинатом або грецький йогурт з горіхами і насінням. Ці багаті на білок сніданки допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, сприяють відчуттю ситості та підтримують здоровий обмін речовин протягом дня.

Солодкі десерти

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Вживання солодких десертів може завдати шкоди обміну речовин, оскільки ці ласощі часто містять високий рівень рафінованого цукру і шкідливих жирів. Споживання надмірної кількості цукру може призвести до резистентності до інсуліну, погіршуючи здатність організму ефективно регулювати рівень цукру в крові та зрештою сповільнюючи обмін речовин.

"Уникайте солодких десертів і обирайте домашній фруктовий сорбет. Замість того, щоб їсти торти і печиво, спробуйте приготувати фруктовий сорбет самостійно, використовуючи натуральні підсолоджувачі, такі як мед або кленовий сироп", — радить Джервасіо.

Ці більш корисні для здоров'я варіанти легко приготувати, зазначає дієтолог: "просто змішайте заморожені фрукти, такі як ягоди, манго або банани, з невеликою кількістю цитрусового соку до однорідної кремової консистенції. Фруктові сорбети є освіжаючою і природно солодкою альтернативою традиційним десертам, забезпечуючи вітамінами, мінералами і клітковиною, які підтримують метаболічне здоров'я й задовольняють ласунів".

Йогурт із наповнювачем

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Ароматизований йогурт може містити приховані цукри і штучні добавки, що порушують обмін речовин. Хоча це може здатися здоровим продуктом, додані цукри можуть призвести до стрибків рівня цукру в крові та подальших енергетичних збоїв.

Грецький йогурт — більш здоровий варіант, оскільки він багатий на білок і допомагає відчувати ситість порівняно з йогуртами з високим вмістом цукру.

"Вибирайте простий грецький йогурт і додавайте природну солодкість свіжими фруктами, як-от ягоди, нарізані персики або шматочки манго — замість того, щоб обирати ароматизовані сорти йогурту з доданим цукром. Грецький йогурт містить більше білка і менше цукру порівняно з ароматизованими йогуртами, що робить його більш здоровим вибором для підтримки обміну речовин і насичення. Крім того, клітковина фруктів допомагає уповільнити всмоктування цукру в кровотік, сприяючи більш стабільному рівню енергії" , — підкреслює Джервасіо.

Нагадаємо, 3 простих способи відмовитися від цукру і схуднути до весни.

Раніше Фокус писав про те, що щоб стати здоровішим і енергійнішим, слід обмежити споживання цукру або зовсім відмовитися від його вживання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.