Батько Б'янки Цензорі зажадав, щоб Каньє Вест прилетів до Австралії

Джерела зазначають, що Б'янка робить усе, щоб не допустити зустрічі батька і чоловіка, оскільки дуже боїться гніву Лео Цензорі.

Лео Цензорі, батько дружини Каньє Веста Б'янки, зажадав від зятя і доньки, щоб вони прилетіли до Австралії. Чоловік має намір поговорити з Каньє з приводу екстравідвертого вбрання дівчини, повідомляє Daily Mail з посиланням на свої джерела. Це сталося після того, як мати Бьянкі, Александра Цензорі, після свого візиту до Лос-Анджелеса висловила побоювання з приводу "лякаючої" поведінки репера.

"Каньє запросили поїхати до Австралії, і Б'янка не наважується дозволити цьому трапитися, тому що вона знає, як відреагує її батько. Її батько все ще планує поговорити з Каньє, і Лео не буде наляканий силою або контролем Каньє. Ніхто не очікує, що тут будуть тільки веселки та сімейні портрети", — каже інформатор.

Він додав, що Лео не в захваті від візиту дружини до США.

"Батько Б'янки не обов'язково був задоволений візитом дружини до дочки, тому що він відчуває, що вона дозволила Б'янці продовжувати робити те, що вона робить", — продовжив інсайдер. "Так, Б'янка зухвало одягалася, поки її мати була там, але це було ніщо порівняно з деякими вбраннями, які вона носила до і після візиту", — підкреслило джерело.

Подейкують, що Лео також був розчарований нездатністю Олександри допомогти доньці побачити вплив Каньє.

Лео Цензорі розсерджений тим, який вигляд має його дочка Фото: Leo Censori/Instagram

"Александра хотіла зробити це одна, і в її батька склалося враження, що вона збиралася поговорити з нею про те, як вона виставляє себе. Вона була настільки поглинена увагою і славою всього цього, що її злегка налякав вплив Каньє".

Тим часом Бьянка практично весь останній тиждень продовжує одягатися надто зухвало. Вона з'явилася на публіці в міні-спідниці сріблястого кольору з металевим відливом і стрінгах, які вона поєднувала з трикутним верхом бікіні. При цьому всі охочі могли розглянути її практично оголені сідниці.

До ресторану з чоловіком вона пішла в прозорих неоново-зелених колготках, які поєднала з відвертим бежевим топом. Нижньої білизни дівчина традиційно не одягала, і коли Каньє частково приспустив їй колготки, це побачили очевидці.

Раніше цього місяця Александра прилітала до Лос-Анджелеса, "щоб особисто переконатися", чи контролює її дочка своє життя.

"Мамі Б'янки довелося переконатися в цьому самій після того, як Б'янка сказала своїй родині, що тримає ситуацію під контролем. Для Олександри це була чудова нагода провести час із Б'янкою та оцінити ситуацію самостійно. Александра стримано вірила, що прийде врятувати свою доньку. Але це не так. Каньє почав змінювати ситуацію з моменту випуску Vultures у тому сенсі, що він не повторює стільки божевільних тирад. Він також знає, як мило поговорити з мамою. Це був справді хороший досвід, і всі дуже раді бачити її з Олександрою", — поділилося зі ЗМІ джерело.

Б'янка зі свого боку переконує рідних, що вона знає, що робить, і тримає все під контролем.

Раніше Фокус писав, що Бьянка з'явилася на вулиці в прозорому боді.