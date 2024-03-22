Колишня дівчина зірки Marvel Джонатана Мейджорса знову подала проти нього позов

Це вже другий позов проти актора щодо насилля. Три місяці тому суд визнав його винним і вже незабаром повинен був визначити покарання. Однак, колишня дівчина Джонатана Мейджорса знову подала проти нього позов.

34-річного американського актора Джонатана Мейджорса, відомого роллю Канга у фільмах Marvel, знову підозрюють у фізичному насиллі проти його колишньої дівчини. Повторний позов проти актора подала британський хореограф Грейс Джаббарі, пише видання Npr.org.

Зокрема, дівчина стверджує, що стала жертвою побоїв, нападу, умисного заподіяння емоційного стресу, зловмисного судового переслідування та наклепу. Це сталося через три місяці після того, як суд присяжних визнав Мейджорса винним у нападі та переслідуванні Джаббарі. Після винесення вироку в квітні йому може загрожувати до року в'язниці.

Згідно з судовим позовом, який днями подала дівчина, у ньому містяться додаткові звинувачення, у яких Джаббарі стверджує, що Мейджорс піддавав її "шаблону поширеного домашнього насильства, яке почалося в 2021 році і тривало до 2023 року".

Вона також стверджує, що Мейджорс займався наклепом і "публічно зловживав її репутацією" після того, як його звинуватили в суді за попередню справу.

Джонатан Мейджорс Фото: Іnstagram.com/jonathanmajors_/

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"Після свого арешту Мейджорс розгорнув масштабну медіа-кампанію, оббріхуючи Грейс, стверджуючи, що він "цілком невинний", "ймовірно, є жертвою", — написала в позові Джаббарі.

Джонатан Мейджорс відреагував на позов проти нього його колишньої дівчини Грейс Джаббарі. Актор не був "здивований" позовом Грейс Джаббарі, він навіть заявив, що "з самого початку знав, що це буде ".

Прія Чаудрі, адвокат, що діє від імені Мейджорс, сказала,що Мейджорс "готує зустрічні позови проти пані Джаббарі".

Вартов відзначити, що з Джаббарі актор познайомився на знімальному майданчику фільму Marvel. Після того вони зустрічалися два роки, однак їхні стосунки зазнали краху в березні 2023 року. Причиною цьому стало домашнє насилля з боку актора. Відтоді Мейджорс був визнаний винним у деяких звинуваченнях, висунутих державними прокурорами у зв’язку з цим інцидентом. Нині очікується слухання щодо його вироку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що автора хіта 90-х "I Believe I Can Fly" визнали винним у рекеті і торгівлі людьми. Крім цього, Фокус писав, Гарві Вайнштайна визнали винним у ще одному зґвалтуванні.