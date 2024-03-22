Бен Аффлек уперше за тривалий час змінив імідж (фото)

Відомий своєю темною бородою Аффлек напередодні відмовився від неї. Актор вирушив на весняну прогулянку.

51-річний американський актор Бен Аффлек виглядав так, ніби він став молодшим на 10 років після того, як збрив свою темну бороду. Про це пише Daily Mail.

Чоловік Дженніфер Лопес продемонстрував своє "нове" обличчя, коли напередодні вийшов на прогулянку із сином Семюелем.

Оскароносний Аффлек був одягнений у зелену сорочку на ґудзиках, темно-бордову вельветову куртку та бежеві штани.

Бен Аффлек Фото: Getty Images

Зазвичай Бен Аффлек демонструє темну бороду, від якої доволі рідко відмовляється. Втім, напередодні голлівудський актор зробив виняток.

Бен Аффлек Фото: Getty Images Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty

Аффлек виховує 12-річного сина Семюеля, а також доньок Серафіну, 18 років, і Вайолет, 15 років, з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, 51 рік. Зіркова пара була одружена близько 13 років.

Після цього Бен певний час зустрічався з Аною де Армас, а згодом повернувся до Дженніфер Лопес, з якою майже одружився вже на початку 2000-х. Пара примирилася навесні 2021, а через рік вони одружилися.

Втім, Аффлек та Гарнер підтримують хороші стосунки заради спільних спадкоємців та проводять інколи разом час.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бена Аффлека помітили за поцілунками.

Також Фокус писав про те, чи планувала Джей Ло миритися з Беном Аффлеком.