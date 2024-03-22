Донька Кейт Мосс знялася в чуттєвій фотосесії для глянцю (фото)

Ліла пішла стопами своєї зіркової матері. Вона постала у фотосесії на тему англійського кантрі.

21-річна англійська модель Ліла Мосс знялася для останнього випуску британського Vogue.

Донька супермоделі Кейт Мосс показала, що успадкувала ефектну зовнішність матері у фотосесії на тему англійського кантрі. До Ліли приєднався її друг і колега Луї Бейнс, коли вони позували на території заміського будинку в Едемі.

На одному кадрі юна зірка демонструвала драпірований зелений топ і спідницю з рюшами, накинувши на плечі темно-коричневий вельветовий піджак.

Ліла уклала своє довге світле волосся в гофрований стиль, популярний у 90-х, епоху, коли її мати здобула світову популярність.

Ліла Мосс

Пішовши стопами Кейт Мосс, юна модель зізнавалася: "Коли я була молодшою, я не думала про це, тому що мама не дозволяла мені йти в індустрію". Втім, згодом мама Ліли створила власне агентство, якому довірила карʼєру спадкоємиці.

"Коли вона створила своє агентство, вона розслабилася, тому що знала, що зможе контролювати все, і вони піклуватимуться про мене", — розповідала донька супермоделі.

Кейт Мосс з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ліла Мосс знялася для італійського глянцю з котом.

Також Фокус писав про критику обкладинки британського Vogue, на якій зʼявилася Кейт Мосс з донькою.