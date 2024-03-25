"Снаряд упав у 40 метрах": відомий телеведучий потрапив під обстріли

Орест Дрималовський вже другий місяць служить в армії. Телеведучий періодично намагається виходити на зв'язок та розповідати про зміни в житті та службу в армії.

Український телеведучий програми Орест Дрималовський, який до служби в армії працював у програмі "Вікна-новини" на каналі СТБ, потрапив під обстріл на Донбасі. Про це він повідомив у себе на сторінці в інстаграм.

Зокрема, на початку лютого 2024 року, в ефірі новин Орест повідомив глядачам, що отримав повістку і це його останній вихід в ефір, далі він продовжить свій шлях вже в армії. З перших днів в армії телеведучий періодично Орест виходив на зв’язок зі своїми підписниками та шанувальниками, показував як проходить його навчання та розповідав про нове життя в армії. Періодично Орест Дрималовський також залишає для своєї аудиторії віконечко для запитань. Так відбулося і цього разу. Так, одним із запитань до телеведучого було, як він потрапив під обстріли.

Орест Дрималовський зізнався, що сталося це у перший його вихід у 2-кілометрову зону біля лінії зіткнення на Донеччині, де він зараз проходить військову службу.

"Обстріли тут постійні, не впевнений, що працювали саме по нас, хоча один снаряд упав у 40 метрах. Російська артилерія засипає цілі квадрати, методично знищує кожен цивільний будинок. Жахливе видовище бачити ці руїни. Нелюди", — написав телеведучий.

Як з’ясувалося, Орест Дрималовський проходить службу у складі 79-й окремої десантно-штурмової бригади.

"Не знаю, що може бути вище і крутіше за таврійських десантників, потужна бригада", — написав телеведучий про своїх побратимів.

Орест Дрималовський про службу в армії Фото: instagram.com/drymalovsky Орест Дрималовський про службу в армії Фото: instagram.com/drymalovsky Орест Дрималовський про службу в армії Фото: instagram.com/drymalovsky Фото: instagram.com/drymalovsky

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Він також розповів, як проходять його дні в армії. Зокрема він уточнив, що входить у режим своєї служби, знайомиться з людьми, переймає досвід.

"Багато справ, а часу мало. До речі, дні на Донбасі минають зі скаженою швидкістю. І це не можливо навіть порівняти зі скаженим київським ритмом", — додав Дрималовський.

Телеведучий також відповів на запитання, що йому найважче дається в армії. Як виявилося, це не бойові завдання, а стосунки та спілкування з рідними.

"Пояснити мамі, що я не можу бути на зв’язку 24/7", — відповів телевізійник.

Дрималовський також розповів, як піднімає настрій і бойовий дух у складних умовах. За його словами, його дуже надихають люди, які віддали захисту держави роки свого життя: "Їх мотивація, витримка, оптимізм, гумор, їх досвід, це справжні майстри військової справи. Бути з ними, вчитися у них — це вже велика честь. Також розмови з рідними. Якщо є час, читаю, можу послухати новий альбом, щоб трохи перемкнутися перед сном", — додав телеведучий.

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