Внутрішньовенні крапельниці та таблетки: яке лікування отримує хвора на рак Кейт Міддлтон

За словами самої принцеси Вельської, зараз вона проходить курс профілактичної хімієтерапії. Лікування спрямоване на те, щоб не дати раковим клітинам безконтрольно ділитися в організмі та формувати пухлини.

Кейт Міддлтон шокувала світ, заявивши, що в неї рак. Як саме зараз проходить лікування принцеси Уельської та що на дружину спадкоємця британського престолу чекає попереду, розповідається в матеріалі Daily Mail.

У своїй емоційній заяві, знятій у Віндзорі, Кейт сказала, що її медична команда порадила їй пройти курс профілактичної хімієтерапії. Вона розповіла, що перебуває на "ранній стадії лікування", яке почалося наприкінці лютого.

"У січні в Лондоні мені зробили серйозну операцію на черевній порожнині, і на той час вважалося, що мій стан не є раковим. Операція пройшла успішно. Однак аналізи після операції показали наявність раку. Тому моя медична команда порадила мені пройти курс профілактичної хімієтерапії, і зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування", — сказала Кейт.

Як пояснюють журналісти, які поспілкувалися з медиками, що спеціалізуються на лікуванні онкології, хімієтерапія використовує потужні препарати для впливу на пухлини та зазвичай застосовується для безпосереднього лікування раку або зменшення пухлини під час підготовки до операції. Як і у випадку з Кейт, хімієтерапію можна використовувати як профілактичний засіб у надії зупинити розростання ракової пухлини або зменшити ймовірність рецидиву раку.

Профілактична хімієтерапія найчастіше проводиться у вигляді внутрішньовенних крапельниць або таблеток, діючі речовини яких потім розносяться по всьому організму кровотоком. Залежно від типу хімієтерапію можна проводити або в лікарні, або не виходячи з дому.

Існує понад 100 видів хімієтерапевтичних препаратів. Усі вони працюють однаково: циркулюючи в крові, зупиняють розмноження ракових клітин у будь-якому місці тіла, вбиваючи їх до того, як ті отримають можливість ділитися. Це запобігає зростанню і поширенню ракових клітин в організмі.

Нагадаємо, дещо раніше експерт пояснив, чому Кейт Міддлтон розповіла про свій діагноз. Наразі багатодітна мама проходить хімієтерапію на ранній стадії лікування раку. Її тривала відсутність на публіці стурбувала фанатів монаршої сім'ї Великої Британії.

Також ЗМІ повідомляли про те, що Олена Зеленська публічно підтримала Кейт Міддлтон у якої виявили рак. Перша леді України висловила принцесі Уельській підтримку від українського народу і побажала якнайшвидшого одужання та перемоги над хворобою.