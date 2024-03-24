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Олена Зеленська публічно підтримала Кейт Міддлтон у якої виявили рак

Олена Зеленська
Фото: Getty | Олена Зеленська

Олена Зеленська висловила принцесі Уельській підтримку від українського народу та побажала скорішого одужання та перемоги над хворобою.

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Перша леді України Олена Зеленська після новини про хворобу у 42-річної принцеси Уельської Кейт Міддлтон опублікувала публічне звернення до її Високості. Допис-звернення дружина Володимира Зеленського розмістила у соціальних мережах — Фейсбук, (Х) Твітер та Інстаграм.

Як зізналася днями Кейт, після операції на брюшній порожнині, лікарі виявили у неї рак. Саме тому, Олена Зеленська відзначила, що дуже поважає мужність та незламність її Високості у боротьбі з хворобою, яку їй діагностували лікарі.

Перша Леді наголосила, що українці та Україна за останні роки стали дуже близькими з народом Великобританії та королівською родиною. Саме тому українці бажають Королівській Високості скорого та повного одужання від хвороби.

Кейт Міддлтон Fullscreen
Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

Відзначимо, що про те, що у неї рак Кейт вирішила сказати лише наприкінці цього тижня. До цього шанувальники активно обговорювали різні причини зникнення Кейт Міддлтон. Однією з яких навіть було ймовірне розлучення Кейт та принца Вільяма. Зокрема, почала з’являтися інформація, що Вільям зраджує Кейт з Роуз Хенбері, їх сусідкою. Однак, сама Роуз Хенбері спростувала цю інформацію і назвала цю інформацію нісенітницею.

Олена Зеленська звернення до Кейт Міддлтон Fullscreen
Олена Зеленська звернення до Кейт Міддлтон

Попри те, що Кейт майже чотири місяці приховувала новину про свій діагноз, експерти відзначають, що все ж родині довелося публічно оголосити про діагноз через тиск суспільства, який почався через відсутність Кейт на публічних заходах.

Новина про хворобу неабияк здивувала світ. Як виявилося і королівська родина була не в курсі. Зокрема, Принц Гаррі та Меган Маркл про хворобу невістки дізналися з новин. Звісно публічно пара підтримала принцесу Уельську, однак експерти стверджують, що мовчання Вільма та Кейт про хворобу неабияк порушило стосунки між братами. Звісно на хворобу невістки відреагував і король Чарльз ІІІ, в якого також діагностували рак.

Варто відзначити, що зараз Кейт Міддлтон проходить профілактичний курс хіміотерапії. Поряд з нею її чоловік принц Вільям, який всіляко підтримує дружину в боротьбі з недугою.