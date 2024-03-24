Елена Зеленская публично поддержала Кейт Миддлтон у которой обнаружили рак

Елена Зеленская выразила принцессе Уэльской поддержку от украинского народа и пожелала скорейшего выздоровления и победы над болезнью.

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Первая леди Украины Елена Зеленская после новости о болезни у 42-летней принцессы Уэльской Кейт Миддлтон опубликовала публичное обращение к ее Высочеству. Сообщение-обращение жена Владимира Зеленского разместила в социальных сетях — Фейсбук, (Х) Твиттер и Инстаграм.

Как призналась на днях Кейт, после операции на брюшной полости, врачи обнаружили у нее рак. Именно поэтому, Елена Зеленская отметила, что очень уважает мужество и несокрушимость ее Высочества в борьбе с болезнью, которую ей диагностировали врачи.

Первая Леди отметила, что украинцы и Украина за последние годы стали очень близкими с народом Великобритании и королевской семьей. Именно поэтому украинцы желают Королевскому Высочеству скорого и полного выздоровления от болезни.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Отметим, что о том, что у нее рак Кейт решила сказать лишь в конце этой недели. До этого поклонники активно обсуждали различные причины исчезновения Кейт Миддлтон. Одной из которых даже был вероятный развод Кейт и принца Уильяма. В частности, начала появляться информация, что Уильям изменяет Кейт с Роуз Хенбери, их соседкой. Однако, сама Роуз Хенбери опровергла эту информацию и назвала эту информацию чушью.

Елена Зеленская обращение к Кейт Миддлтон

Несмотря на то, что Кейт почти четыре месяца скрывала новость о своем диагнозе, эксперты отмечают, что все же семье пришлось публично объявить о диагнозе из-за давления общества, которое началось из-за отсутствия Кейт на публичных мероприятиях.

Новость о болезни изрядно удивила мир. Как оказалось и королевская семья была не в курсе. В частности, Принц Гарри и Меган Маркл о болезни невестки узнали из новостей. Конечно публично пара поддержала принцессу Уэльскую, однако эксперты утверждают, что молчание Уильяма и Кейт о болезни изрядно нарушило отношения между братьями. Конечно на болезнь невестки отреагировал и король Чарльз III, у которого также диагностировали рак.

Стоит отметить, что сейчас Кейт Миддлтон проходит профилактический курс химиотерапии. Рядом с ней ее муж принц Уильям, который всячески поддерживает супругу в борьбе с недугом.