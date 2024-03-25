Ріанна в очікуванні третьої дитини - ЗМІ

ЗМІ дізналися, що співачка в очікуванні дівчинки, яка вже незабаром з'явиться на цей світ.

Через вісім місяців після других пологів 36-річна барбадоська співачка Ріанна втретє вагітна. Таку інформацію повідомили видання Media Take Out посилаючись на інформацію наближеної до родини співачки людини.

"Останні кілька днів Ріанна перебувала в карибській країні Теркс і Кайкос, насолоджуючись приватною відпусткою зі своїми друзями та членами родини. І під час цієї поїздки нам ексклюзивно повідомили, що Ріанна зізналася своїй родині, що вона знову вагітна", — написало видання.

За тією ж інформації, нібито співачка вже навіть знає стать майбутньої дитини. Цього разу, нібито, зіркова пара чекає донечку.

Варто відзначити, що за останні 3 роки, це вже може бути третя вагітність Ріанни. У травні 2022 року співачка народила сина ім’я якого приховувала цілий рік. Хлопчика назвали RZA Athelston Mayers.

Фото: Instagram/badgalriri

Уже через дев’ять місяців після народження первістка співачка зізналася, що знову при надії. Як з’ясувалося згодом, Ріанна та її чоловік ASAP Rocky, знову чекають на сина. Вже в серпні 2023 року Ріанна народила другу дитину. Дитину назвали Ріот Роуз Маєрс. Якщо ж інформація дійсно правдива, то співачка завагітніла після других пологів через вісім місяців. Однак, судячи з інформації про стать третьої дитини, Ріанна цілком вже влітку може знову народити. Поки сама зіркова пара ніяк не коментує чутки.

Раніше Ріанна зізнавалася, що мріє про велику родину і про народження доньки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ріанна і A$AP Rocky вперше показали свого новонародженого сина Riot Rose. Крім цього, Фокус писав, Ріанна виступила для найбагатшої людини Індії за 6 мільйонів доларів.