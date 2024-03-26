Прем'єр-міністр Італії потрапила в скандал

Наразі Джорджія Мелоні сподівається виграти суд проти батька та сина, які створили з нею фейкове порновідео. Отриману від них грошову компенсацію глава італійського уряду хоче пожертвувати жінкам, які стали жертвами насильства.

Італійський прем'єр-міністр Джорджія Мелоні вимагає в суді €100 тисяч після того, як в інтернет виклали фейкове еротичне відео за її участю. Про це повідомляє медіа la Repubblica.

Діпфейкові порновідео перебували в мережі вже кілька місяців і зібрали мільйони переглядів по всьому світу. Справу про наклеп порушено проти двох чоловіків, 73-річного батька і 40-річного сина. Про них повідомила Мелоні, перш ніж вона обійняла посаду глави уряду.

Розслідування провела Поштова поліція, яка відстежила двох чоловіків на прізвисько, використане на вебсайті, а потім за номером телефону, з якого поширювали фейкові відео.

Мелоні вже повідомила, що запросила компенсацію збитку в розмірі €100 тисяч, які потім будуть передані на благодійність для жінок, які стали жертвами насильства.

"Позов покликаний стати посланням, адресованим усім жінкам, які стали жертвами такого роду насильства, щоб вони не боялися повідомляти про це. Цей жест (передача грошової компенсації до фонду, — ред.) символічний і покликаний зробити свій внесок на захист жертв — жінок, які, часто неусвідомлено, стають об'єктами злочинів такого роду", — сказала адвокат позивача Марія Джулія Маронгіу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що прем'єр Італії Джорджі Мелоні не витримала сексизму і пішла від свого партнера. Розрив стосунків у парі стався тоді, коли 46-річна прем'єрка Італії щосили захищає традиційну італійську сім'ю як основу своєї політики.