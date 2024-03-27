"Обманюють себе": принц Гаррі та Меган Маркл сподіваються повернутися до королівської сімʼї

У 2020 році пара склала королівські обовʼязки та перебралася до США. За останні роки менший син британського короля доволі рідко бачився зі своїми рідними.

Принц Гаррі та Меган Маркл сподіваються на тимчасове повернення до королівської родини Великої Британії, але "на власних умовах". Про це пише Mirror.

Подружжя після переїзду до США у 2020 році висловило зацікавленість у виконанні королівських обов’язків, поки король Чарльз III і Кейт Міддлтон проходять курс хіміотерапії після діагностування раку.

Втім, Том Квінн, королівських експерт, сумнівається, що герцога та герцогиню Сассекських приймуть назад британські родичі.

"І Меган, і Гаррі все ще сподіваються, що в якийсь момент їх можуть знову попросити стати працюючими членами королівської сім’ї на їхніх власних умовах — ця можливість швидко зменшується, але пара довго говорила про це та про той факт, що чисельність старших членів королівської сім’ї серйозно скоротилася, відродивши їхні надії", — вважає Квінн.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

"Наскільки я розумію з палацових контактів, вони обманюють себе, якщо думають, що їх запросять назад", — додав він.

У лютому 2024, коли король Чарльз ІІІ дізнався про свій рак, монарх міркував про те, аби повернути меншого сина до виконання обовʼязків. Проте згодом стало відомо, що принц Вільям "блокує" повернення брата до родини.

Принц Гаррі та король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Інший королівський експерт Річард Фіцвільямс говорив, що проблеми зі здоров’ям британського суверена та Кейт Міддлтон можуть стати "ідеальною можливістю" виправити королівський розрив.

Нагадаємо, біографії принца Гаррі та Меган Маркл видалили із сайту королівської родини.

Також Фокус писав про реакцію принца Гаррі та Меган Маркл на новини про рак у Кейт Міддлтон.