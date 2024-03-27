Дуа Ліпу помітили на побаченні з новим бойфрендом (фото)

Про стосунки артистки та актора Каллума Тернера відомо з початку 2024 року. Напередодні вони провели час у столиці Франції.

28-річна британська співачка Дуа Ліпа та її бойфренд Каллум Тернер, 34, напередодні прибули на залізничну станцію в Парижі, коли вони готувалися вилетіти до Лондона. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени косовського походження продемонструвала стильний чорний тренч у поєднанні з джинсами та кросівками. Ліпа додала до паризького образу сонцезахисні окуляри, сумочку та чорний шарф.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер у Парижі

Тим часом Тернер був у чорному поло та коричневій шкіряній куртці, яку поєднав з темними штанами.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер у Парижі

Про нові стосунки Дуа Ліпи відомо з початку 2024 року. Перед цим вона розійшлася з французьким режисером Роменом Гаврасом.

Пару, яка проводить багато часу разом, часто помічають на заходах після церемоній нагородження.

Інсайдер раніше розповідав про нові стосунки британської співачки: "Це нове, але вони без розуму одне від одного".

Обранець співачки є одним із головних акторів драми про Другу світову війну "Володарі повітря", у якій також знімаються Остін Батлер і Баррі Кеоган, а продюсером картини став Стівен Спілберг.

Нагадаємо, Дуа Ліпа в мереживній сукні сходила на побачення з Каллумом Тернером.

Також Фокус писав про те, як Дуа Ліпа проводила вихідні із сестрами.