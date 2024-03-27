Минуло 13 років після розлучення: екс-дружина Віктора Павліка розповіла про нового обранця

Лора Созаєва вперше за багато років розповіла, що більше не самотня і зустріла коханого чоловіка.

Колишня дружина співака Віктора Павлика Лора Созаєва вперше після розлучення зізналася, що більше не самотня. Подробицями особистого життя вона поділилася у себе на сторінці в Фейсбук.

Зокрема, вперше за останні більше ніж 10 років після розлучення зі співаком жінка розповіла, що нарешті її серце не самотнє і вона зустріла того самого чоловіка, який змінив її життя. За словами Лори, вони познайомилися на сайті знайомств.

Вдаватися у подробиці, хто цей чоловік, чим він займається, як вони давно разом і на якому етапі їх стосунки жінка не стала, однак дала зрозуміти, що після складного етапу в житті вона нарешті щаслива.

"І от я реєструюсь на сайті знайомств:))) і знайомлюсь з чоловіком! І вмить все змінюється! Бо він огорнув мене спокоєм, впевненістю, тонким гумором, глибоким розумом. Вірністю. Любовʼю. Стіна, зі всіх боків. І я заспокоїлась!", — написала Лора Созаєва.

Лора Созаєва Фото: facebook.com/profile.php?id=100004387759464

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Перш ніж розповісти про нове кохання Лора поділилася історією, як після розлучення з Віктором Павліком, з яким вони пробули у стосунках 18 років, хотіла піти в монастир та стати монахинею.

Причиною цьому був складний етап у її житті, крім проблем у стосунках, у її сина Павла у 2018 році виявили рак. Хлопець два роки проходив складне лікування, однак хвороба виявилася сильнішою. У серпні 2020 року Павло Павлик помер. Його поховали у столиці на одному із кладовищ. Прощання з хлопцем відбувалося у закритому форматі на яке допустили тільки рідних та друзів.

У період поки єдиний син Лори боровся з важкою недугою, її вже тоді колишній чоловік Віктор Павлік зустрічався з молодою обраницею Катериною Репяховою. За два місяці до смерті сина Віктор Павлик та Катерина одружуються. Тому 2020 рік для Лори був дуже важким етапом, який і наштовхнув її на думки про монастир. Але згодом вона передумала, адже розчарувалася в церкві.

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