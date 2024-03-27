Ріанна вийшла у світ після чуток про нову вагітність (фото)

Артистка та репер A$AP Rocky виховують двох синів. Напередодні зʼявилися чутки про ще одне поповнення в родині.

36-річну американську співачку Ріанну помітили на публіці після чуток про її третю вагітність. Про це пише Daily Mail.

Мама двох дітей відвідала напередодні благодійний захід у The Little Door у Західному Голлівуді.

Зірка сцени барбадоського походження продемонструвала новий колір волосся: її платинові пасма були закріплена в об’ємну зачіску, а деякі пасма залишилися для обрамлення обличчя Рірі.

Артистка була у стильній вінтажній шкіряній куртці оверсайз, під яку вона одягла чорну максі-сукню. Ріанна також зробила ефектний макіяж з підкресленими очима та губами.

Ріанна

Напередодні зʼявилася інформація, що співачка очікує на народження третьої дитини. Цього разу Рірі повинна народити реперу A$AP Rocky доньку.

У травні 2022 року на світ зʼявився первісток пари RZA Athelston Mayers. Через рік співачка стала мамою ще одного сина, якого назвали Ріот Роуз Маєрс.

Раніше зірка сцени зізнавалася, що мріє про велику родину і про народження доньки. Втім, чутки в мережі зіркова пара наразі офіційно не коментує.

Ріанна та A$AP Rocky Фото: Instagram @nespo_restaurant

Нагадаємо, Ріанна планує розширення свого бізнесу.

Також Фокус писав про виступ Ріанни на передвесільній вечірці індійських мільярдерів.