Вийшов перший трейлер комедійного бойовика "Погані хлопці 4" з Віллом Смітом (відео)

В український прокат фільм вийде 6 червня 2024 року. А вже зараз глядачі можуть побачити перший трейлер.

Студія Sony Pictures презентувала трейлер фільму "Погані хлопці 4" з Уіллом Смітом і Мартіном Лоуренсом у головних ролях. Відео зʼявилося на офіційній сторінці студії.

Офіційна назва фільму — "Погані хлопці: їзди або помри". Це четвертий фільм у популярній комедійній бойовій франшизі, яка дебютувала на екранах телеглядачів ще в 1995 році, коли Сміт і Лоуренс вперше об’єдналися як детективи поліції Маямі Майк Лоурі та Маркус Бернетт. Тоді вони розслідували незаконну торгівлю наркотиками в Маямі.

Четверта частина продовжує легендарну історію Віла Сміта та Мартіна Лоуренса, які об'єднавши зусилля в ролі детективів поліції Маямі, ведуть боротьбу із нелегальною торгівлею наркотиками в Маямі.

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За сюжетом сиквелу Майку Лоурі та Маркусу Бернетту доведеться відбілити ім'я свого колишнього начальника, якого намагається підставити мафія. У нових пригодах детективи потрапили у список злочинці, через що поліція влаштовує на них справжнє полювання.

Що стосується цієї франшизи, сімнадцять років розділяли випуски "Поганих хлопців II" у 2003 році та "Поганих хлопців на все життя" у 2020 році, останній з яких вийшов у кінотеатрах безпосередньо перед закриттям виставки через пандемію COVID-19 і заробив 426,5 мільйонів доларів у світовому прокаті.

У січні Сміт і Лоуренс оголосили про четверту частину, а вже 7 червня 2024 фільм "Погані хлопці 4" презентують в кінотеатрах

Нагадаємо, раніше ми писали, що з'явився новий трейлер фільму з Раяном Гослінгом. Крім цього, Фокус писав, вийшов перший трейлер фільму Тіма Бертона "Бітлджус 2".