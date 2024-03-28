Стало відомо, чому Кейт Міддлтон не розкрила тип раку, від якого страждає

Після того, як Кейт розповіла про хворобу, різко зріс інтерес британців до питання боротьби з онкологією. Відвідування сторінок принцеси Уельської в соцмережах зросло в рази.

Відеозвернення Кейт Міддлтон, яка розповіла про те, що у неї рак, шокувало не тільки її відданих шанувальників і друзів, а й мільйони людей по всьому світу. Говорячи про свій діагноз, принцеса Уельська водночас не стала уточнювати, який саме орган уражений онкологією, пише Hello.

Зараз вона проходить курс профілактичної хіміотерапії та налаштована на повне одужання.

Який тип раку у майбутньої королеви, цікавить дуже багатьох, проте є причина, через яку Кейт не стала розкривати всю інформацію.

"Ми не будемо надалі розголошувати будь-яку приватну медичну інформацію. Принцеса має право на медичну конфіденційність, оскільки всі так роблять. Наразі принцеса перебуває на шляху до одужання, розпочавши курс профілактичної хіміотерапії", — заявив представник Кенсингтонського палацу.

Не відомий публіці і тип раку у короля Чарльза III. Монарх завжди тримав громадськість у курсі свого здоров'я і, наприклад, відкрито говорив, що у нього збільшена простата, щоб підвищити обізнаність про це захворювання, однак, як і Кейт, точний його діагноз зараз тримають у секреті.

Щоб припинити спекуляції навколо свого зникнення, Кейт Міддлтон записала звернення

Рак у короля було підтверджено 5 лютого, і Букінгемський палац одразу оприлюднив цю новину.

Але повернемося до принцеси Уельської. Рішення Кейт розповісти про боротьбу з онкологією спричинило сплеск відвідувань вебсайтів благодійних організацій з боротьби з раком і Національної служби охорони здоров'я. Принцесу хвалили за те, що вона сміливо розкрила свій діагноз у такій особистій манері, а служба підтримки хворих на рак Macmillan повідомила, що онлайн-трафік на її сторінки інформації та підтримки став найвищим показником за вихідні з часу першого карантину через Covid-19.

З вечора п'ятниці, коли було опубліковано відеозвернення Кейт, до неділі кількість відвідувань становила близько 100 000, що на десять відсотків більше, ніж у цей же час минулого року. За даними Macmillan, одні й ті самі сторінки відвідували майже 50 000 разів за день.

Національна служба охорони здоров'я Англії також повідомила про значний сплеск відвідувань своєї онлайн-сторінки, присвяченої раку, після цього оголошення.

Хоча король і королева візьмуть участь у великодній недільній службі у Віндзорі зі зменшеною явкою членів королівської сім'ї, принц і принцеса Уельські та їхні діти на ній присутні не будуть. Сім'я проводить великодні канікули разом на самоті, поки принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї на канікулах.

Раніше Фокус писав, як батьки Кейт Міддлтон відреагували на діагноз дочки.