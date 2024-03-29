40 років, зірковий склад і 120 мільйонів доларів: що відомо про "Мегалополіс" Копполи

Епічна картина Френсіса Форда Копполи тільки цього тижня була показана журналістам. І ідею цього фільму він виношував із 1980-х.

У Лос-Анджелесі відбувся прем'єрний показ "Мегалополіса", епічної картини Френсіса Форда Копполи, ідею якого він виношував з 1980-х, а задумав незабаром після зйомок свого культового фільму "Апокаліпсис сьогодні". Про "Мегалополіс" усе ще відомо дуже мало, немає навіть трейлера, але акторський склад вражає. Як і вартість зйомок. Коппола вклав у проект 120 мільйонів доларів і це частина його статків. Про це пише Deadline.

Майк Флемінг з Deadline написав: "Новий фільм Копполи сповнений ідей, що з'єднують минуле з майбутнім. Це епічна і дуже візуальна історія, яка чудово виглядає на екрані IMAX. Він розкриває складні теми за напрочуд короткі дві години і 13 хвилин, не рахуючи титрів".

Адам Драйвер у "Мегалополісі"

Кіножурналіст Меттью Беллоні зазначив, що картина Копполи нагадує "химерну суміш із "Калігули", "Метрополісу" Фріца Ланга і романів Айн Ренд".

Сюжет картини заснований на творі давньоримського історика і письменника Саллюстія "Про змову Катіліни". За задумом Копполи — це сучасна варіація на тему класичних пеплумів "Клеопатра" (1963) і "Бен-Гур" (1959).

Згідно зі сценарієм Копполи, після пережитої катастрофи архітектор Цезар (Адам Драйвер) одержимий ідеєю перетворити Нью-Йорк на справжнє футуристичне місто. Його кохана Джулія (Наталі Еммануель) готова підтримати його, але їй заважає батько (Форест Вітакер), який не згоден з планами Цезаря і виступає проти нього. Джулія розривається між відданістю батькові та любов'ю до Цезаря. Також у картині є заклятий ворог Цезаря — мер міста Френк Цицерон (Джанкарло Еспозіто). Суперечка йде про те, чи варто прийняти майбутнє і будувати утопію з використанням поновлюваних матеріалів, чи прийняти звичайну стратегію відновлення бізнесу, що рясніє бетоном, корупцією і посередництвом за рахунок неспокійного нижчого класу.

Шайа ЛаБаф у "Мегалополісі"

Прем'єра фільму відбулася в кінотеатрі Universal CityWalk IMAX Theater і на ньому були присутні всі дистриб'ютори. Також у компанії були друзі сім'ї та режисери. Запросили таких зірок, як Анжеліка Г'юстон, Ніколас Кейдж, Енді Гарсія, Спайк Джонз, Аль Пачіно, Джон Фавро, Даррен Аронофскі, Шайа ЛаБаф.

Актори "Мегалополіса"

Коппола, на думку журналістів, розповідає повчальну історію про те, що може трапитися, коли діяльному людському духу, готовому до дії, кинуть виклик жадібність, корупція і нарцисизм, через які і занепала Римська імперія.

У фільмі, крім вищевказаних зірок, також задіяні Джон Войт, Лоуренс Фішберн, Обрі Плаза, Шайа ЛаБаф, Дастін Гоффман, Грейс Вандервал, Джеймс Рімар і багато інших.

Перед показом Коппола виступив зі своєрідною заявою про фільм, зазначивши, що засновники США запозичили Конституцію, Римське право і Сенат, тому "американська історія не могла б ані відбутися, ані досягти успіху в тому вигляді, в якому вона існує, без класичного навчання, яке скеровує її".

Після прем'єри, зазначають журналісти, всі були в захваті і стовпилися біля Копполи, щоб привітати його з новим приголомшливим творінням.

Тепер справа за давнім адвокатом Копполи Баррі Гіршем (продюсером фільму), який має допомогти Копполі знайти партнера з розповсюдження, щоб донести фільм до широкої аудиторії.

Треба зазначити, що Коппола довго йшов до зйомок "Мегалополіса". Він писав і нескінченно переписував сценарій, відкладаючи його на полицю після 11 вересня, а потім збираючи гроші на екранізацію. І навіть схуд і посилено зайнявся спортом, щоб підвищити свою витривалість. Коппола, якому вже 84 роки, також сказав, що це не останній його фільм, сказавши журналістам: "Один зі способів дізнатися, що "Мегалополіс" закінчено, це те, що я почав роботу над новим фільмом".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найвідоміші голлівудські династії. До цього списку, звісно, входить і сім'я Копполи.