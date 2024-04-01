Ксенія Мішина вперше вийшла на звʼязок після скандалу з подкастом російською (фото)

Знаменитість зізналася, що в неї попереду довга дорога. Вона показала, як проводить ранки у спортзалі.

Українська акторка Ксенія Мішина вперше вийшла на звʼязок з підписниками після скандалу з подкастом російською мовою. Знімки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Зірка українських серіалів та телеведуча розповіла про початок ранку 1 квітня 2024 року. Вона провела його в спортзалі.

"Починаємо день зі спорту. Далі сьогодні — довга дорога", — написала Ксенія Мішина.

Знаменитість поділилася кадрами із залу та зізналася, що щодня присідає по 100 разів. Зокрема, Мішина розповіла про користь цієї вправи (наприклад, працює багато дрібних і великих мʼязів нижньої частини тіла).

Після цього акторка закликала фанатів впроваджувати спорт у своє життя поступово. Втім, нещодавній скандал з подкастом російською мовою ведуча шоу "Я люблю Україну" не прокоментувала.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Відео з розмовою про мотивацію та життєвий шлях наразі розміщене на сторінці Ксенії Мішиної з обмеженою можливістю коментувати його.

Що сталося

Акторка під час перебування на Балі із сином Платоном записала подкаст зі своїм фітнес-тренером Сергієм Пилькевичем, який веде соцмережі англійською. Сам він українець, проте тривалий час мешкає за кордоном, працюючи на міжнародну аудиторію.

Відео, у якому Пилькевич спілкується з Ксенією, має англомовну назву Kseniia Mishyna 's Lifestyle Secrets: One Year After Transformation. Проте у самому подкасті розмова ведеться російською.

Цікаво, що в публічному просторі уродженка Севастополя з початком повномасштабної війни перейшла на українську мову та навіть стала ведучою програми "Я люблю Україну", яке телеканал ТЕТ називає "найпатріотичнішим шоу країни".

Ксенія Мішина

Нагадаємо, Ксенія Мішина показала фото з новим бойфрендом.

Також Фокус писав про те, чому Ксенія Мішина відмовилася виходити заміж.