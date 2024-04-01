Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті сходили на побачення після чуток про заручини (фото)

Напередодні в зірки подіумів помітили каблучку на безіменному пальці. Втім, пара не коментує ні чуток про плани на весілля, ні сам роман.

49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо привів свою дівчину, італійську супермодель Вітторію Черетті, 25, на зірковий вечір у Санта-Моніці. Про це пише Daily Mail.

Їхнім закладом став знаменитий італійський ресторан Giorgio Baldi, який також часто відвідує Ріанна та інші знаменитості.

Голлівудський актор вийшов із закладу в темній масці та натягнув бейсболку на обличчя, будучи в чорному худі та штанах. Коли Ді Капріо дістався до своєї машини, він сів на заднє сидіння, залишивши Вітторію спереду за кермом.

Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо

Обраниця Леонардо продемонструвала фігуру в приталеній асиметричній мініспідниці, коричневому топі та чорному жакеті. До вечірнього образу італійська модель додала лаконічну сумочку та біжутерію.

Як повідомляється, того вечора ресторан у Санта-Моніці також відвідали Роберт Де Ніро зі своєю дівчиною Тіффані Чан, Софія Вергара та інші зірки.

Про роман зірки "Титаніка" з італійською моделлю стало відомо наприкінці літа 2023 року. Черетті перед цим розлучилася з діджеєм Маттео Міллері, з яким була одружена з 2020 року.

Джерела стверджували, що актор "божевільний" від нової коханої, яка також дуже піклується про екологічні проблеми. Як повідомляється, Ді Капріо наразі зустрічається лише з нею, оскільки Вітторія має "всі якості, які він шукає в партнерці". Втім, офіційно пара не коментує свій роман.

Вітторія Черетті Фото: instagram.com/vittoria

Нагадаємо, Вітторія Черетті спровокувала чутки про заручини з Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про появу Леонардо Ді Капріо на вечірці "Оскару-2024".