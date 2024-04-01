Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті сходили на побачення після чуток про заручини (фото)
Напередодні в зірки подіумів помітили каблучку на безіменному пальці. Втім, пара не коментує ні чуток про плани на весілля, ні сам роман.
49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо привів свою дівчину, італійську супермодель Вітторію Черетті, 25, на зірковий вечір у Санта-Моніці. Про це пише Daily Mail.
Їхнім закладом став знаменитий італійський ресторан Giorgio Baldi, який також часто відвідує Ріанна та інші знаменитості.
Голлівудський актор вийшов із закладу в темній масці та натягнув бейсболку на обличчя, будучи в чорному худі та штанах. Коли Ді Капріо дістався до своєї машини, він сів на заднє сидіння, залишивши Вітторію спереду за кермом.
Обраниця Леонардо продемонструвала фігуру в приталеній асиметричній мініспідниці, коричневому топі та чорному жакеті. До вечірнього образу італійська модель додала лаконічну сумочку та біжутерію.
Як повідомляється, того вечора ресторан у Санта-Моніці також відвідали Роберт Де Ніро зі своєю дівчиною Тіффані Чан, Софія Вергара та інші зірки.
Про роман зірки "Титаніка" з італійською моделлю стало відомо наприкінці літа 2023 року. Черетті перед цим розлучилася з діджеєм Маттео Міллері, з яким була одружена з 2020 року.
Джерела стверджували, що актор "божевільний" від нової коханої, яка також дуже піклується про екологічні проблеми. Як повідомляється, Ді Капріо наразі зустрічається лише з нею, оскільки Вітторія має "всі якості, які він шукає в партнерці". Втім, офіційно пара не коментує свій роман.
Нагадаємо, Вітторія Черетті спровокувала чутки про заручини з Леонардо Ді Капріо.
Також Фокус писав про появу Леонардо Ді Капріо на вечірці "Оскару-2024".