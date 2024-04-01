Дядько Кейт Міддлтон публічно похвалив племінницю

Гері Голдсміт часто дає коментарі про свою знамениту племінницю та інших членів королівської родини. Втім, напередодні він зворушливо висловився про принцесу Уельську.

Дядько Кейт Міддлтон Гері Голдсміт сказав, що його племінниця "неймовірно добре" впоралася з поясненням свого діагнозу раку, в інтерв’ю іспанському шоу ¡De Viernes!.

"Я зв’язався зі своєю сестрою Керол [Міддлтон], щоб переконатися, що з моєю племінницею все гаразд. Я вважав, що Кейт впоралася з цим неймовірно добре, особливо в такій складній і непростій ситуації. Я не знаю нікого іншого, кому доводилося мати справу з чимось подібним, мати справу зі своїми дітьми, а потім давати пояснення національним і міжнародним ЗМІ в такому публічному сценарії", — зазначив британський підприємець.

Дядько Кейт Міддлтон Фото: Getty

22 березня 2024 принцеса Уельська після тижнів спекуляцій оголосила у відеозверненні, що в неї діагностували рак після планової операції на черевній порожнині в січні. Наразі вона проходить "профілактичну хіміотерапію".

"Звичайно, це стало величезним шоком, і ми з Вільямом робили все можливе, щоб обробити та вирішити це приватно заради нашої молодої сім’ї. Як ви можете собі уявити, це зайняло час. Мені знадобився час, щоб одужати після серйозної операції, щоб почати своє лікування", — пояснила дружина майбутнього короля Великої Британії, додавши, що найбільші зусилля пішли на пояснення дітям, що з нею все буде добре.

Остання публічна поява Кейт Міддлтон на Різдво 2023 Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Вільям всіляко підтримує дружину у важкі часи.

Також Фокус писав про реакцію батьків Кейт Міддлтон на хворобу доньки.