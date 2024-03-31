Елегантність та простота: великодні образи Кейт Міддлтон останніх років

Попри те, що принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон у 2011 році, уперше вона приєдналася до королівської родини на великодню службу у 2017. Також два роки пропустили через ковідні обмеження, а у 2024 Уельські залишаться подалі від уваги публіки через боротьбу Кетрін з онкологією.

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У 2024 році Кейт Міддлтон не приєднається до своєї сім’ї в каплиці Святого Георгія на великодню службу через те, що проходить курс профілактичної хіміотерапії, яка, за її словами, стала "великим шоком". Фокус пригадує великодні образи принцеси Уельської минулих років.

Щорічне весняне богослужіння часто є можливістю для членів королівської сім’ї продемонструвати сміливі яскраві кольори та неймовірні індивідуальні вбрання від своїх улюблених дизайнерів, перш ніж після служби відвідати традиційний обід у Віндзорському замку.

2023 рік

Дружина принца Вільяма була в елегантному синьому образі від одного зі своїх улюблених дизайнерів Catherine Walker.

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта на великодній службі 2023 Фото: Getty Images

Мати трьох дітей уклала свої шоколадно-коричневі пасма в локони під синім капелюхом від Lock & Co.

2022 рік

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта були стильним дуетом матері та доньки на Великдень 2022 року. Майбутня королева Великої Британії одягла виготовлену на замовлення сукню-пальто Emilia Wickstead і додала до образу відповідний замшевий клатч Emmy London та капелюха, а її єдина донька виглядала так само стильно в квітковому ансамблі.

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта на великодній службі 2022 Фото: Getty Images

2019 рік

Дружина майбутнього британського короля на Великдень 2019 одягла небесно-блакитну сукню-пальто Alexander McQueen, коли прибула до каплиці Святого Георгія. До святкового образу Кетрін додала капелюшка та клатч.

Кейт Міддлтон на Великдень 2019 Фото: Getty Images

2018 рік

Лише кілька тижнів залишалося до народження третьої дитини подружжя, принца Луї, коли герцогиня Кембриджська (принцесою Уельською вона стала у 2022) вийшла на публіку в темному плісированому пальті від Catherine Walker і на високих замшевих підборах.

Кейт Міддлтон на Великдень 2018 Фото: Getty Images

2017 рік

Принц Вільям і принцеса Кейт були одружені шість років, перш ніж Кейт уперше приєдналася до королівської родини в каплиці Святого Георгія у Великодню неділю.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на Великдень 2017 Фото: Getty Images

Вибравши елегантну сукню-пальто кремового відтінку, Кетрін звернулася до свого улюбленого дизайнера Кетрін Вокер, щоб створити святковий ансамбль.

Нагадаємо, принц Вільям всіляко підтримує дружину у важкі часи.

Також Фокус писав про реакцію батьків Кейт Міддлтон на хворобу доньки.