Відома акторка розповіда про гибель мами в автокатастрофі (відео)

Валерія Ходос вперше за майже 20 років розповіла, що втратила рідну маму, яка загинула в автокатастрофі.

37-річна акторка Валерія Ходос, відома ролями в серіалі "Прислуга", "Між любов’ю і ненавистю", "Клан Ювелірів", вперше за багато років зізналася, що втратила рідну маму, яка загинула в автокатастрофі. Про це вона розповіла в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Як з’ясувалося, мама акторки загинула близько 20 років, тоді Валерії якраз тільки виповнилося 18 років, вона була студенткою першого курсу. Жінка працювала косметологом і напередодні Нового року разом з колегами вирішили зібратися на корпоратив. Однак, цей день став останнім в її житті. Повертаючись вночі додому в машині разом з іншими дівчатами жінка потрапила в ДТП. Як згодом з’ясувалося, в автівку в'їхав інший водій, який був напідпитку. У результаті одна людина загинула, нею виявилася мама Валерії Ходос.

"Моєї мами не стало, коли мені було 18 років. Автокатастрофа. Я ніколи не говорила і мені дуже складно про це говорити. Це був Новий рік, тому в моїй сім’ї Новий рік — це жахливе свято, я його ніколи не святкую. Вони були з дівчатами, корпоратив святкували, невеличка компанія, мама була косметологом, це сфера краси й вони поверталися вже вночі, траса вже вільна, і в них врізався п’яний водій в їх машину і загинула лише мама, а дівчата, слава Богу, живі. Це було на першому курсі", — відверто розповіла Валерія Ходос.

58:56 - про смерть матері

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Вже згодом тато акторки вдруге одружився і в їх сім’ї з’явилася жінка, на ім'я Світлана, в якої також були діти від першого шлюбу, двоє синів. Відтоді в Валерії Ходос з’явилися зведені брати. Акторка зізнається, що з появою цієї жінки їх життя з батьком змінилося на краще.

"Але у нас з’явилась Свєта, це наший ангел-охоронець і в неї є двоє дуже класних синів. Вона принесла в нашу сім’ю таку любов. В мене з татом дуже змінилися стосунки, коли вона з’явилася, тому що вона це така любов велика, величезна любов, в неї скільки світла. Я думаю, що це вона якось тата навчила, що мені треба дзвонити. Спершу для мене це було…. Я з татом можу говорити про все, він знає всі мої романи, успіхи, він так за мене переживає, він мене дуже сильно любить, хоч рідко це говорить. В них в сім’ї дуже цінують родинні зв’язки. Вона переселенка з Донецька з синами і вони вже один раз бігли від війни", — розповіла Ходос.

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