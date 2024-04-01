Бен Аффлек у новому образі вирушив на побачення з Джей Ло (фото)

Нещодавно актор змінив образ, відмовившись від бороди, з якою ходив останні роки. Помолоділий Аффлек вирушив на пошуки будинку в Нью-Йорку.

54-річна американська співачка Дженніфер Лопес і 51-річний Бен Аффлек напередодні вирушили на пошуки будинку в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Артистка виглядала гламурно в довгому чорному пальті, накинутому поверх елегантної смугастої водолазки та трендових вицвілих джинсів.

Джей Ло зібрала волосся в пучок та додала до образу сонцезахисні окуляри. Вона також тримала в руці лаконічну чорну сумочку.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Тим часом оскароносний Бен Аффлек обрав для виходу з дружиною піджак поверх фланелевої сорочки, яку він залишив розстебнутою поверх своєї футболки Nirvana, та темних джинсів.

Нещодавно чоловік Дженніфер Лопес змінив образ, відмовившись від бороди, з якою ходив останні роки.

Бен Аффлек Фото: Getty Images

Спочатку Джей Ло та Бен Аффлек були заручені на початку 2000-х років, пережили тривалий розрив, а потім відновили роман, одружившись у липні 2022 року.

Від шлюбу з Дженніфер Гарнер актор виховує трьох дітей — доньок Вайолет, Серафіну та сина Семюеля.

Тим часом Дженніфер Лопес за роки розриву з Аффлеком одружилася з Марком Ентоні, якому народила двох спадкоємців — Емму та Макса.

Нагадаємо, Дженніфер Гарнер розповіла про виховання дітей від Бена Аффлека.

Також Фокус писав про причину розриву Бена Аффлека та Джей Ло у 2003 році.