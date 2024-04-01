Нова дівчина Венсана Касселя поділилася свіжим знімком з актором (фото)

Про стосунки Нари Баптісти та старшого за неї на 30 років актора стало відомо восени 2023 року. Вони час від часу діляться спільними кадрами та навіть офіційно виходили разом у світ.

Нова дівчина 57-річного французького актора Венсана Касселя показала свіжі фото з коханим. Знімки 27-річна бразильська модель Нара Баптіста опублікувала в Instagram.

Зіркова пара позувала в темних образах у закладі. Судячи з усього, Нара обрізала своє довге чорне волосся. Вона також поділилася кадром, коли їхала верхи на коні.

Про стосунки моделі та старшого за неї на 30 років актора стало відомо восени 2023 року. До цього він був одружений з іншою зіркою подіумів — Тіною Кунакі. Вона народила Касселю доньку Амазонію, яку батьки не показують публіці.

Нара Баптіста та Венсан Кассель Фото: Скріншот Нара Баптіста Фото: Скріншот

Навесні 2023 року пара розлучилася після пʼяти років шлюбу. Причини такого рішення знаменитості прихильникам не повідомили.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі Фото: Getty Images

Тіна також уже почала новий роман. Її обранцем став давній друг Віктор Сантьяго — актор та фотограф.

До Кунакі Кассель був одружений з Монікою Беллуччі, яка народила йому двох доньок — Деву та Леоні. Старша спадкоємиця експари активно будує модельну та акторську карʼєри.

Дева Кассель Фото: Instagram/Deva Cassel

Нагадаємо, Тіна Кунакі тим часом показала новий знімок з Віктором Сантьяго.

Також Фокус писав про привітання Венсана Касселя з днем народження від Нари Баптісти.