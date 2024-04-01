Хрещена та подруга Олени Зеленської Олена Кравець розповіла про недавню зустріч з Першою леді (відео)

Олена Кравець радісно розповіла про довгоочікувану зустріч з Оленою Зеленською. Подруги не бачилися майже три роки.

Хрещена мати та подруга Першої леді Олена Кравець розповіла про першу за три роки зустріч з Оленою Зеленською. Про це акторка розповіла в програмі ТУР ЗІРКАМИ на Люкс ФМ.

Як виявилося, Олена Кравець прийшла на запис своєї старшої доньки Марії, яка стала ведучою подкасту з Оленою Зеленською. Їх зустріч тривала недовго, однак Олена Кравець радісно розповіла, що вперше за багато років обняла Олену. Олена Кравець не вдавалася в подробиці розмови, розповіла тільки про те, що вони поговорили про дітей і розійшлись.

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"Нещодавно, після трьох років як ми не бачилися, сталася така нагода, моя Маша, донька, вона була ведучою подкасту знятого в рамках програми "Ти як" і героїнями цього подкасту була 7-річна Поліна і Олена Зеленська. Я прийшла, ми швидко обійнялися, як діти і все", — радісно розповіла Олена Кравець.

Варто відзначити, що ще на початку лютого, Олена Кравець в одному зі своїх інтерв’ю зізналася, що з початку повномасштабної війни в Україні вона не спілкується і не бачиться з родиною Зеленських. Все тому, що життя усіх українців різко змінилося з подіями, які в країні, а родині Зеленського не менш складно ніж іншим. Тоді Олена Кравець зізналася, що дуже сумує за друзями, але вона вірить, що після війни, вони обов’язково зустрінуться.

00:56 Кравець про зустріч з Зеленською

Нагадаємо, раніше ми писали, Олена Кравець зізналася, чи спілкується з акторами "Кварталу 95" і чи повернеться ще до їх складу. Крім цього, Олена Кравець відверто зізналася, чи робила пластичні операції.