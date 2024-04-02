Молодий бойфренд Шер поцілував її на публіці (фото)

Зіркова пара відвідала разом престижну премію у Лос-Анджелесі. Артистку підтримував її коханий.

77-річна американська співачка Шер була нагороджена напередодні на церемонії вручення премії iHeartRadio Music Awards 2024. Про це пише Daily Mail.

Артистка отримала нагороду Icon Award, а її 38-річний коханий, музикант Александр Едвардс, підтримував знаменитість на публіці. Едвардс поцілував Шер у щоку, коли вони йшли червоною доріжкою в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

Легендарна співачка була одягнена в глибокий чорний топ Dolce & Gabbana з масивними камінням і додала до вечірнього образу широкі чорні штани зі срібними ланцюжками.

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Тим часом супутник зірки сцени був у чорному костюмі та білій сорочці.

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

"iHeart вшановує її безпрецедентний внесок у музику та поп-культуру протягом понад семи десятиліть", — йдеться в пресрелізі заходу.

Шер стала єдиною виконавицею, сингл якої (I Got You Babe) був номером один у чарті Billboard протягом семи десятиліть поспіль.

Уперше Шер та Александр викликали чутки про роман у листопаді 2022 року після того, як їх помітили, коли закохані трималися за руки. Хоча деякі критики поставили під сумнів 40-річну різницю у віці пари, інсайдер розповів, що співачку це не турбувало.

А познайомилася пара за кілька тижнів до цього на Паризькому тижні моди, коли Шер взяла участь у показі Balmain.

Нагадаємо, що відомо про попередні стосунки Александра Едвардса.

Також Фокус писав про складну ситуацію із сином Шер.