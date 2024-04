Бен Аффлек продемонстрував почуття до Джей Ло на публіці (фото)

Під час прогулянки актор плеснув дружину по сідницях. Вони відвідали італійський ресторан.

51-річний оскароносний актор Бен Аффлек і співачка Дженніфер Лопес, 54, вирушили на побачення в Нью-Йорку у великодню неділю. Про це пише Daily Mail.

Знаменитості прибули на обід в італійський ресторан, тримаючись за руки. А в один момент Аффлек грайливо плеснув дружину по сідницях, які застраховані на 27 мільйонів доларів.

Актор був одягнений у кардиган і джинси, які поєднав з темною курткою, кросівками та сонцезахисними окулярами.

Тим часом Джей Ло була в ансамблі з вовняної куртки та вицвілого деніму.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

До луку співачка також додала окуляри та зібрала своє довге волосся у хвіст. У руках мама двох дітей тримала телефон та бордову сумочку.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

Дженніфер виховує двійнят Емму і Макса з колишнім чоловіком Марком Ентоні. Після одруження з Беном у 2022 році вона також стала мачухою для його дітей, які народилися у шлюбі з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер: Вайолет, 18, Серафіна, 15, і Семюель, 12.

Наразі співачка готується до літнього туру на підтримку свого альбому This Is Me… Now, який вийшов 16 лютого 2024.

