Не тільки Кейт Міддлтон: хто пропустив великодню службу у Віндзорі

Цього року особливо мало членів британської монаршої родини приєдналися до короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли. Подія традиційно відбулася у Віндзорі.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ і королева Камілла очолювали монаршу родину, коли вийшли на щорічну великодню службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку в неділю, 31 березня 2024 року. Фокус розповідає, хто відвідав, а хто пропустив важливу подію.

Цього року, як раніше оголосив Букінгемський палац, церемонія проходила в скороченому масштабі, і на неї прибула набагато менша кількість представників королівської родини.

"Король і королева, герцог і герцогиня Единбурзькі, королівська принцеса та інші члени королівської сім'ї були сьогодні на великодній службі Маттінів у каплиці Святого Георгія", — зазначили представники королівської родини.

Королівське подружжя

Король Чарльз ІІІ уперше вийшов на публіку після новин про боротьбу з раком. Його супроводжувала дружина Камілла, яка обрала для виходу особливу брошку (вона належала раніше королеві Єлизаветі ІІ та королеві Марії).

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Уельських уперше за багато років на службі не було (не враховуючи 2020 та 2021 років, коли діяли ковідні обмеження). Наразі Кетрін тримається подалі від уваги публіки, оскільки проходить профілактичну хіміотерапію через виявлену онкологію.

Ймовірно, що принц Вільям, Кейт Міддлтон, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї на великодні канікули переїхали до свого заміського будинку з десятьма спальнями Анмер-Голл у Норфолку.

Маєток, як повідомляється, забезпечує чудовий відпочинок для сім’ї в оточенні зелених парків, щоб вони могли зануритися в природу, що дуже подобається принцесі Уельській.

"Це стало величезним шоком, і ми з Вільямом робили все можливе, щоб обробити та вирішити це приватно заради нашої молодої сім’ї. Як ви можете собі уявити, це зайняло час. Мені знадобився час, щоб одужати після серйозної операції, щоб почати своє лікування", — розповіла про свій діагноз Кейт Міддлтон за тиждень до Великодня.

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта на Великдень 2023 Фото: Getty Images

Зара та Майк Тіндалл

Донька принцеси Анни та її чоловік зазвичай приєднуються до королівської родини на Великдень, але цього року вони не з’явилися.

Брат Зари, Пітер Філліпс, також зазвичай відвідує церковну службу разом зі своїми дочками Саванною та Айлою, але цього року його також не було.

Зара Тіндалл Фото: Getty Images

Діти принца Ендрю

У минулому році принцеса Беатріс і принцеса Євгенія приєднувалися до королівської родини зі своїми чоловіками Едоардо Мапеллі Моцці та Джеком Бруксбенком. Але цього року не було і сестер.

Принцеси Беатріс та Євгенія Фото: GettyImages

Тим часом їхня мама Сара Фергюсон, яка приєдналася до королівської родини у Віндзорі, поділилася святковим кадром у своїх соцмережах. На знімку колишня дружина принца Ендрю позувала в зеленій сукні.

"Щасливого Великодня! Давайте поділимося світлом, сміхом та кольорами цього Великодня. Які традиції всі сьогодні святкуватимуть?" — запитала герцогиня Йоркська.

Сара Фергюсон

І, звісно, традиційно не було принца Гаррі та Меган Маркл, які перебралися до США ще на початку 2020 року. Після низки скандалів стосунки між родичами доволі напружені. Вони доволі рідко бачаться. Зокрема, ймовірно, герцог Сассекський зустрінеться з батьком, коли прибуде до Європи на Ігри Нескорених-2024 навесні.

Королева Єлизавета ІІ, Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

На цьогорічному зібранні до короля Чарльза та Камілли приєдналися інші члени королівської сім’ї, включаючи принцесу Анну та її чоловіка, сера Тімоті Лоуренса, а також герцога та герцогиню Единбурзьких.

До них також приєдналися принц Ендрю, Сара, герцогиня Йоркська та син Софі та Едварда, Джеймс, граф Вессекський. У той час як Джеймс був присутній, донька Софі та Едварда, леді Луїза, не була присутня на цьогорічній службі.

Нагадаємо, принц Гаррі образився на принца Вільяма через його хороші стосунки з королевою Каміллою.

Також Фокус писав про особливості лікування Кейт Міддлтон.