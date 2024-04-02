Няня Тіггі: де зараз жінка, яка виховала принца Гаррі та принца Вільяма

Тіггі Легг-Бурк була найнята тоді ще принцом Чарльзом для виховання його синів. Однак няня виявилася втягнутою в скандал із принцесою Діаною.

У всіх дітей з королівських сімей є няні. І принц Вільям з принцом Гаррі не стали винятком. Їхня няня Тіггі Легг-Бурк свого часу стала не менш знаменитою, ніж її підопічні, і стала їм справжнім другом. І вона виявилася втягнута в скандали, які супроводжували союз Чарльза і Діани. Про це пише Daily Mail.

Ще до того, як вона була призначена палацом на посаду няні, Александра "Тіггі" Легг-Бурк мала тісні зв'язки з королівською родиною.

Її батько колись служив у Королівській кінній гвардії, а мати стала фрейліною принцеси Анни 1987 року.

Тим часом її брат Гаррі Легг-Бурк був почесним пажем покійної королеви Єлизавети II з 1985 по 1987 рік.

Тому було цілком логічно, що принц Чарльз найняв саме її 1993 року як помічницю і няню для своїх синів, принців Вільяма і Гаррі.

Тіггі, тепер відома як Александра Петтіфер, виросла в родинному маєтку Глануск площею 6000 акрів у Поуїсі, Уельс, і здобула освіту в школі-інтернаті для дівчаток Хітфілд в Аскоті.

Потім Тіггі пішла у випускну школу Institut Alpin Videmanette у Ружмоні, Швейцарія, де також навчалася принцеса Діана. А після закінчення навчання вона записалася на курси вихователів дитячих садків у Монтессорі-центрі Святого Миколая.

Після завершення освіти вона протягом року викладала у Фулгемі, а потім відкрила власний дитячий садок у Баттерсі під назвою "Місіс Тіггівінкль".

А потім надійшов дзвінок із Палацу. Але оскільки вона стала проводити більше часу з молодими членами королівської сім'ї, її тісний зв'язок з Вільямом і Гаррі викликав напругу між нянею і їхньою матір'ю, принцесою Діаною.

Тіггі, її підопічні та принц Чарльз Фото: Getty Images

Повідомляється, що Діана з підозрою ставилася до того, скільки часу Легг-Бурк проводила з принцом Чарльзом та її синами, і їй не подобалася її звичка курити поруч із ними.

У лютому 1996 року Діана написала Чарльзу і сказала, що Тіггі не слід "проводити непотрібний час у дитячих кімнатах... читати їм на ніч і стежити за тим, як вони купаються".

Одного разу Тіггі одного разу назвала Вільяма і Гаррі "своїми дітьми", що розлютило принцесу Уельську.

Тіггі зіткнулася з додатковими протиріччями, оскільки, як повідомляється, вона сказала про Діану: "Вона дає Вільяму і Гаррі тенісну ракетку і відро попкорну в кіно", а про себе сказала: "Я даю їм те, що їм потрібно на даному етапі: свіже повітря, гвинтівку, і коня".

Тіггі, принци Вільям і Гаррі

Ситуація погіршилася, коли 13-річний Вільям попросив Тіггі бути присутнім на традиційному святкуванні Четвертого червня в Ітоні.

Повідомляється, що няню вважали "старшою сестрою" Вільяма і Гаррі, оскільки вона часто супроводжувала своїх підопічних під час відпустки, водила їх на екскурсії, навчаючи полювати, ловити рибу і стріляти.

І вони ще більше зблизилися, коли 1997 року загинула принцеса Діана.

Тіггі пішла з посади королівської няні, коли 1999 року вийшла заміж за свого коханого дитинства і консультанта з безпеки Чарльза Петтіфера.

Хоча ні Чарльз, ні Камілла не були присутні на заході, принци Вільям і Гаррі відвідали весілля няні.

Тіггі та її нинішній чоловік підтримували зв'язок після підліткового роману, і вона навіть стала хрещеною матір'ю двох синів Чарльза від його першого шлюбу.

Відтоді у них є двоє власних синів: Фред, хрещеним батьком якого є принц Гаррі, і Том, хрещеник принца Вільяма. Том, якому тоді було вісім років, навіть виступав у ролі пажа на весіллі Вільяма і Кейт Міддлтон 2011 року.

Будучи постійною супутницею принців, Тіггі протягом багатьох років залишалася їхньою наперсницею і познайомилася з Меган до того, як вони з Гаррі одружилися.

Вона також є хрещеною матір'ю Арчі, старшої дитини герцога і герцогині Сассекських.

Тіггі їде на хрестини малюка Арчі

Серед інших заходів вона була присутня на врученні принцу Гаррі звання другого лейтенанта в Сандхерсті у квітні 2006 року і на весіллі Гаррі з Меган Маркл у травні 2018 року.

Принц Гаррі та його няня Тіггі Фото: Getty Images

Після виходу на пенсію вона та її чоловік насолоджувалися спокійним життям у Вельсі, де у них є власний фермерський будинок типу "нічліг і сніданок".

Будинок під назвою Ty'r Chanter Bed & Breakfast розташований за два кроки від парку Глануск, сімейного маєтку площею 6000 акрів, де вона виросла.

Минулого року з'ясувалося, що BBC відшкодовує збитки колишній няні через неправдиві звинувачення, які були зроблені щодо неї, щоб допомогти отримати сумнозвісне інтерв'ю принцеси Діани 1995 року.

Повідомляється, що опальний журналіст Мартін Башир обманом змусив Діану повірити в те, що няня завагітніла від Чарльза, показавши їй підроблену "квитанцію" про аборт.

Телекомпанія лише нещодавно офіційно вибачилася, оскільки вони погодилися відшкодувати їй істотні збитки у відповідь на "сфабриковані" звинувачення в тому, що в неї був роман із принцом Вельським, коли вона працювала особистим помічником Чарльза в 1995 році.

"ВВС погодилася відшкодувати істотну шкоду місіс Петтіфер, і я хотів би скористатися цією можливістю, щоб публічно вибачитися перед нею, принцом Уельським і герцогами Кембриджськими та Сассекськими за те, як була обманута принцеса Діана. І за подальший вплив на все їхнє життя", — заявив у своїй заяві генеральний директор BBC Тім Деві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, з ким дружив принц Гаррі, поки не розірвав усі зв'язки з Великою Британією.

Тепер його найкращим другом став Начо Фігерас, багатий гравець у поло. Вони навіть разом літали до Японії, залишивши дружин у США.