За два місяці до 115-річчя: помер найстаріший чоловік у світі (фото)

Хуану Вісенте Пересу Мору пережив дві світові війни та пандемію, мав велику родину, а помер від ускладнень через простуду.

Помер найстаріший чоловік у світі Хуану Вісенте Пересу Мору, якому було 114 років і 339 днів, він був занесений до Книги рекордів Гіннеса. Сталося це вчора, 2 квітня, пише видання ladbible.

Хуан Вісенте Перес Мора за свої роки пережив дві світові війни та виснажливу пандемію Covid-19, але його життя обірвалося через ускладнення після застуди.

Колишній фермер мав величезну родину, яка складалася з 11 дітей, 41 онука, 18 правнуків і 12 праправнуків.

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Хуан Вісенте Пересу Мору Фото: Getty Images

"Наш дорогий Хуан Вісенте Перес Мора, сьогодні з глибоким сумом і болем ми прощаємося з тобою, з цим архетипом чоловіка з Тачіри, скромного, працьовитого, миролюбного, захопленого сім’єю та традиціями. Разом із моєю дружиною та дітьми ми мали задоволення та гордість зустрітися з ним і поділитися з його близькими", — про це написав Фредді Бернал, губернатор штату Тачіра, Венесуела, де народився Хуан.

Хуан був одружений на дружині Едіофіні дель Росаріо Гарсіа цілих 60 років, перш ніж вона померла в 1997 році.

Одного разу Хуан сказав, що ключем до його нескінченного старіння є склянка іспанського алкоголю, відомого як aguardiente, щодня.

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