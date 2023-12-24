Не відрізнити від справжніх: художниця створює неймовірно реалістичні малюнки кросівок (фото)

Спочатку жінка робила спортивну кар'єру, але низка травм змусила її переглянути свої варіанти заробітку і придумати план "Б".

Стеф Морріс — талановита британська художниця, що спеціалізується на гіперреалістичних малюнках кросівок. Її роботи настільки деталізовані, що навіть великі плани малюнків складно відрізнити від справжнього спортивного взуття, повідомляє Odditucentral.

Уродженка Манчестера Стеф Морріс славиться своїм неперевершеним реалізмом. Вона завжди обожнювала кросівки, тому поєднання цієї пристрасті з її художнім талантом мало сенс. Спочатку вона не планувала заробляти цим на життя. Спочатку вона робила спортивну кар'єру, але низка травм змусила її переглянути свої варіанти заробітку і придумати план "Б". Вона взяла олівець і почала малювати те, що їй подобалося.

Фото: facebook.com/people/Staple-Pigeon-HK

"Я любила кросівки з дитинства, тому досліджувати їх у своїй роботі дуже природно. Насправді саме кросівки Nike Cortez, яку я намалювала і повісила на стіну, привели мене в цю професію. Це моє улюблене спортивне взуття, у дитинстві я зібрала багато пар", — поділилася Морріс.

Фото: facebook.com/stephfmorrisart

Фото: facebook.com/stephfmorrisart

Фото: facebook.com/stephfmorrisart

Коли Стеф Морріс працювала графічним дизайнером, їй зателефонували з компанії Reebok і запросили на захід Future x Reebok у Нью-Йорку. Оскільки у неї не було вільного часу на роботі, вона вирішила просто кинути роботу і зайнятися малюванням повний робочий день.

Фото: facebook.com/stephfmorrisart

"Це завжди мають бути кросівки, які мені подобаються, і це може залежати від дизайну, текстури або історії взуття. Особисто для мене текстура — це моя улюблена річ для малювання, тому більшість моїх робіт включають її", — розповіла художниця про те, як вона обирає своє натхнення.

Фото: facebook.com/stephfmorrisart

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