"Ковзали" по кордону з Румунією: РФ майже чотири години атакувала Shahed Одещину (фото)

Ворог влучив по цивільних та інфраструктурних об'єктах в Одеській області. Для атаки використали 17 Shahed, які летіли вздовж румунсько-українського кордону.

Командування Повітряних сил ЗСУ розповіло про масовану нічну атаку дронів-камікадзе, які загрожували Одеській області, а також низці інших регіонів України. Для того, щоб підібратись до цілі, дрони летіли впритул до кордону Румунії. Про це розповіла пресслужба повітряного командування у Telegram-каналі.

Перші повідомлення про пуски дронів-камікадзе з'явились о 22:45 3 вересня. Вказувалось, що безпілотники стартували з Приморсько-Ахтарська — міста на березі Азовського моря за 600 км від Одеси.

Близько 2:00 Повітряні сили попередили про загрозу для жителів Одеської області. Через півтори години дрони долетіли до Приморського і попрямували до Ізмаїльського та Кілійського районів.

Атака на західну частину Одеської області тривала кілька годин, свідчать дописи Повітряних сил. Зокрема, близько 4:00 вказано, що дрони рухаються вздовж кордону з Румунією, просуваючись у Кілійському районі.

Жителів Ізмаїла близько 5:00 попереджали про необхідність перебувати в укриттях та не знімати роботу сил ППО.

Одещина - під атакою "Шахедів" Фото: Google maps

ОК "Південь" опублікувало світлини наслідків російської атаки дронами в ніч на 4 вересня. Вказано, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Придунав'я. Для атаки застосували 17 дронів: частину збили сили ППО, частина — влучила у цивільні та інфраструктурні споруди (склади, промислові цехи). Внаслідок атак пошкоджено устаткування аграрних та промислових компаній. Про постраждалих не повідомляється.

Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, підтвердив, що атака тривала кілька годин і вказав, що "дівчата та хлопці працюють".

Нічна атака ЗС РФ 4 вересня: деталі

Вночі під загрозою ракетних ударів перебували три центральних області України: Черкаська, Кіровоградська, Вінницька. Пізніше до них додалась ще й Херсонська. У місцевих пабліках про вибухи не повідомляли.

Ракетна загрозі в ніч на 4 вересня 2023 року Фото: Google Maps

Нагадуємо, в ніч на 4 вересня гучно було в Курській області РФ. Міністерство оборони РФ визнало, що відбулась атака українських дронів, яку вони нібито відбили.

Тим часом західні аналітики підтвердили, що ЗСУ прорвали найпотужнішу лінію оборони ЗС РФ на Запорізькому відтинку фронту. Попереду — ділянка, де мінних полів дещо менше.