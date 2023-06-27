Відправили на реабілітацію: лебеді-наркомани атакували макові поля фермерів (відео)

Лебеді стали постійними відвідувачами макового поля місцевого фермера і відмовлялися залишати його. Птахи стали залежними і їхня поведінка нагадувала наркоманію. Вони були так сильно одурманені, що не могли літати.

У Словаччині сім'я фермерів зіткнулася з проблемою, спричиненою лебедями. Щодня сотні цих птахів прилітали на поля, де вони вирощують мак. Про це пише Oddity Central.

Фермери зі словацького міста Комарно вперше помітили дивну поведінку лебедів на своїх полях ще в лютому. Спочатку вони припустили, що птахів приваблює утворення калюж води в цьому районі. Однак птахи продовжували повертатися. Пізніше фермери зрозуміли, що лебеді клюють квіти маку, що містять опіум. Збиток, заподіяний птахами, оцінюють приблизно в €10 тисяч, як повідомив фермер Балінтс Пам.

На думку експертів, птахи можливо помилково прийняли квіти маку за свою улюблену їжу — ріпак. Ця помилка призвела до формування у лебедів залежності та проблем зі здоров'ям. У результаті, птахи втратили здатність злітати й залишалися лежати на землі, що робило їх легкою ціллю для хижаків.

У Словаччині лебеді потрапляють під захист закону, фермерам заборонено полювати на цих птахів Фото: Соцмережi

У зв'язку з тим, що лебеді в Словаччині потрапляють під захист закону, фермерам заборонено полювати на цих птахів або навіть проганяти їх із власної території. Янс Калавскіс, представник Словацької державної служби охорони природи, підкреслив, що фермер має подати спеціальне звернення до влади.

Нині волонтери взяли на себе завдання допомоги птахам. Вони особисто переносять лебедів і намагаються відучити їх від поїдання макового насіння. Птахів, які перебували в хорошому стані, було звільнено в зрошувальному каналі, що знаходиться за 15 кілометрів від макового поля. Інших було відправлено на реабілітацію.

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