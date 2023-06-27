Побачення з мегазіркою: чоловік сходив у бар із картонною Тейлор Свіфт (фото)

Грейг Дік провів досить незвичайний вечір у компанії картонної копії співачки Тейлор Свіфт. Чоловік разом зі своєю супутницею відвідав ресторан, казино і бар.

У Великій Британії невдачливий любитель футболу Грейг Дік був змушений вирушити на побачення з картонною копією Тейлор Свіфт. Саме таке покарання отримав чоловік за зайняте останнє місце у Fantasy Football. Про це пише The Mirror.

Футбольний фанат і його супутниця отримали меню в місцевому ресторані в Матервелле, Шотландія, де їх зустріла усміхнена офіціантка. Під час відвідування казино Грейг також поставив 22 фунти стерлінгів на червоне, на честь хітового альбому співачки, а пізніше пара приєдналася до приятелів чоловіка за пінтою пива в пабі.

Організатори побачення Грейга придумали цей план як компенсацію за те, що він посів останнє місце у своїй лізі.

Фанати співачки вважають, що чоловікові пощастило з компанією на цей вечір Фото: колаж Фокус

"Хлопець із нашої команди брав участь у лізі фентезі-футболу зі своїми товаришами. Той хто посів останнє місце за підсумками року, мав витерпіти публічне покарання. Вони змусили його сидіти за столом у ресторані з вирізкою в якості пари", — пояснив Грегор Слейт, один із приятелів Грейга.

Однак фанати співачки вважають, що чоловікові пощастило з компанією на цей вечір.

"Де я можу записатися, щоб мене "покарали" побаченням із картонною вирізкою Тейлор Свіфт?", — написав один із користувачів соцмереж.

Раніше Фокус писав, що фанат Тейлор Свіфт виставив на продаж контактні лінзи, в яких дивився її концерт. Після критики під своїм оголошенням користувач видалив його і сказав, що це був жарт.

Також повідомлялося, що в американському місті з'явиться вулиця Тейлор Свіфт. Американська співачка у свої 33 роки стала настільки знаменитою та успішною, що міська влада Арлінгтона зібралася віддати їй ключ від міста і не тільки.