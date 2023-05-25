Росія — на кону. Як президентські вибори в Туреччині впливають на перебіг російсько-української війни

Вибори в Туреччині — далеко не абстрактна подія для України й українців, стверджує аналітик Євген Істребін . Від їхнього результату залежить подальший розвиток подій у війні.

Щоб ніхто не мав сумнівів щодо виборів у Туреччині.

Туреччина не запроваджуватиме санкції проти РФ. Про це сказав президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Він заявив, що в разі його переобрання країна збереже свою дружню політику щодо інших держав. Завдяки цьому Анкара може виступати посередником між РФ і Україною.

Ердоган продовжуватиме свою історію відносин із Росією

"Бо це ось так із Америкою, Росією та всіма країнами Заходу... Якщо Туреччина є посередником у російсько-українській війні, то це не пересічна подія. Якщо Туреччина возить чорноморське зерно всьому світу", — передає слова президента Туреччини з передвиборного мітингу агентство Anadolu.

Раніше суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу говорив, що якщо він виграє вибори, Туреччина приєднається до західних санкцій проти РФ.

Голосування відбудеться цієї неділі.

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