Росія — на кону. Як президентські вибори в Туреччині впливають на перебіг російсько-української війни
Вибори в Туреччині — далеко не абстрактна подія для України й українців, стверджує аналітик Євген Істребін. Від їхнього результату залежить подальший розвиток подій у війні.
Щоб ніхто не мав сумнівів щодо виборів у Туреччині.
Туреччина не запроваджуватиме санкції проти РФ. Про це сказав президент Реджеп Тайїп Ердоган.
Він заявив, що в разі його переобрання країна збереже свою дружню політику щодо інших держав. Завдяки цьому Анкара може виступати посередником між РФ і Україною.
"Бо це ось так із Америкою, Росією та всіма країнами Заходу... Якщо Туреччина є посередником у російсько-українській війні, то це не пересічна подія. Якщо Туреччина возить чорноморське зерно всьому світу", — передає слова президента Туреччини з передвиборного мітингу агентство Anadolu.
Раніше суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу говорив, що якщо він виграє вибори, Туреччина приєднається до західних санкцій проти РФ.
Голосування відбудеться цієї неділі.Важливо