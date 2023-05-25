Томати, перець, цибуля: на які овочі та чому не варто чекати зниження цін цього сезону
Початок воєнних дій позначився на сільському господарстві. Аграрний експерт Михайло Апостол пояснює, чому це все призвело до досить високих нинішніх цін на овочі.
І не дуже приємні новини…
Ціни на деякі види овочів цьогоріч особливо не знижуватимуться.
Це цибуля, томати, перець.
І на це є обʼєктивні причини.
Українське овочівництво у 2023 році очікується на рівні 65-70% у відношенні до обсягів довоєнного виробництва. Щоправда, у різних культур цей відсоток відрізнятиметься.
Очікується найбільше зменшення тих овочів, які вирощувалися в основному на поливі, — це цибуля, томати, перець…
Але в будь-якому разі в Україні відбувається трансформація промислового овочівництва, хоч і в невеликих обʼємах.
У нас, у центральних і західних областях України, появилися "нові центри овочівництва". Це в основному релоктовані підприємства, переміщені з прифронтових і окупованих територій. Так, вони ще невеликі за обʼємом через різні причини: великий ризик за новими технологічними процесами, відсутність робочої сили, адже тут на збиранні потрібна людська ручна праця, брак спеціалістів…
Тому це, на жаль, не компенсує цьогорічні потреби ринку в овочевій продукції.
Тішить те, що є тісна співпраця та розуміння з Мінагрополітики і продовольства України. Нам вдалося знайти, запросити й перевезти невелику частину тих спеціалістів, які привезли із собою технологію на вирощування овочів.
Зрозуміло, що навіть після закінчення війни щонайменше декілька років будуть проблеми з відновленням овочівництва в південних регіонах. Там потрібно буде розмінувати землі, відновити системи зрошення, вирішити фінансові, технічні та ще безліч проблем, основна з яких буде теж трудові ресурси. Тому в центральних і західних областях держави за цей час навчаться їх вирощувати за новою технологією.
Так, хто має можливість і невелику ділянку землі, розсада ще продається…!