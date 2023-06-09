Україну атакують у всьому світі. Як агенти Путіна доводять непричетність Росії до підриву Каховської ГЕС

У всьому світі розгортається кампанія дезінформації, яка має на меті довести непричетність Росії до підриву Каховської ГЕС. Журналіст Сергій Висоцький пояснює, як Кремль активує всіх своїх агентів.

Пам’ятаєте, що говорить дон Корлеоне своєму сину Майклу у відомій сцені "Хрещеного батька"?

"Хто першим прийде до тебе пропонувати переговори з Барзіні (ворожа сім’я) — той і є зрадником"!

Уважно слідкуйте за інфломаціним простором. Медійно Кремль кинув для дезінформаційної кампанії після підриву ГЕС усі свої сили. Усіх своїх прихованих агентів по всьому світу. Це — набільша дезінфокампанія Путіна з часів збиття "Боїнга". І коли йдуть "спеціальні заходи" такого рівня — палять усіх, в директивному порядку.

Путін кидає у бій усю свою агентурну мережу Фото: ТАСС

Хто з російських так званих лібералів починає ширити тези про "випадковий підрив" чи "втому дамби". Хто з іноземних журналістів починає просувати тезу про "не все так однозначно". Чи, як той же Такер Карлсон, без усіляких доводів починає казати, що це сама Україна. Хто з експертів починає виправдовувати Росію тезами про "військову необхідність" — знайте, це і є вороги. Вороги, бо вони є або співробітниками російських спецслужб, або мають там кураторів, або зв'язані у непрямі агентурні стосунки — тобто під них підведено співробітників чи структури прикриття спецслужб РФ для виконання завдань впливу.

Зараз іде огляд усіх російських спецактивів по світу. Сподіваюся, в нас є кому це записувати у щоденник.

Підрив ГЕС — це продовження путінської програми з геноциду, вигнання та спустошення України. Депопуляція як агресія, яка дозволить за планами Путіна поглинути Україну за рік, два, п’ять, десять.

Поки він живий, кінця цьому не буде. А отже, не буде і якогось сталого миру. Війна у різних проявах та у різній інтенсивності — це наше життя на багато-багато років. На жаль…

Джерело