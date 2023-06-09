Росія дурить весь світ. Як за рік Москва вигадала способи отримувати потрібні їй чипи

За рік Росія змогла налагодити обхідні канали постачання мікросхем, які потрапили під санкції і які потрібні для виробництва озброєнь. І світ спокійно дивиться на це, обурюється підприємець Олексій Тимофєєв .

Росія змогла організувати імпорт певних ключових електронних комплектуючих для виробництва сучасного озброєння на довоєнному рівні.

Завдяки поставкам через ці країни:

Туреччина, Грузія, Вірменія, Казахстан, ОАЕ.

А постачальники — це європейські компанії.

Це заява від США. Посилання на статтю Politico про це — тут.

Розглянути схеми постачання чипів Росії легко – але ніхто цим не займається Фото: ixbt.com

Але ж тут два питання. Перше. Треба назвати, хто конкретно вірменам та грузинам, наприклад, продає чiпи, які призначені для ракет. Це ж абсолютна ліва відмазка. Не чув якось раніше про їхню власну розвинуту ракетну програму. Думаю, всі це розуміють. А ще думаю, що платять росіяни зараз за ці чипи в три кінці. Тому так і трапляється. Друге. Чому посередники їх вільно перепродають та купують ще. Факти відомі, виробники відомі, схеми відомі, але торгівля іде далі. Чого б це? Невже немає механізмів? Як блокувати рахунки якимось дрібним криптанам — так моментально. А глобальних оборотів в обхід санкцій в упор ніхто не бачить. Цікаві питання, правда?

P.S. Толерантність, головне — у всьому толерантність. Про культурну ми вже поговорили. Політична на підході. Але цей світ якось все більше схожий на гнилу капустину. Нічого хорошого на нього не чекає з такими справами.

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