Бензин подорожчає на 7–10 гривень. Чому це неминуче після зростання ПДВ та акцизу з першого липня

Підвищення ПДВ та акцизів на пальне, заплановане з першого липня, потягне із собою подорожчання на все. Бізнесмен Дмитро Льоушкін не може зрозуміти, яка від цього буде користь країні.

У нормі Закону все вже прописано. Жодних чудес не буде. З першого липня ПДВ на паливо 20% !!! і акциз також довоєнний.

На нас чекає зростання цін від 7 до 10 гривень, залежно від котирувань на той момент.

Зробимо поправку на маркетинг. У нас унікальна країна, де похід на АЗС можна порівняти з чимось розважальним із лакшері сегменту. Таких рекламних накруток немає ніде у світі. Це у нас культ походу на АЗС. Так ось, зростання цін на стелах буде не пропорційне зростанню самого палива, частину компенсують зниженням маркетингових знижок. Умовно це виглядатиме як — три-п'ять гривень на стелі прикрутять, решту відріжуть від будь-яких бонусів.

Що це означає?

Та нічого це не означає, понад те, що це і так означає. Просто космічний зліт всього, включаючи тарифи на перевезення.

На жаль, на нас неминуче чекає серйозне зростання тарифів на перевезення Фото: Facebook

Дивимося далі. Усі у нас люди розумні. Усі хочуть купити паливо 30 червня по 37 умовно, а за день воно вже 45. Це хотілка. Але проблема в тому, що його неможливо буде так швидко встигнути проплатити в Європі, затягнути через митниці та розмитнити за старим тарифом. Як усі вчинять? Однозначно, всі компанії мають логістичне плече, грубо — кругообіг бензовоза становить тиждень… і до двох. Залежно від черг на кордонах та довжини колії та інших факторів. Так ось, і свято цін теж розпочнеться за два тижні до сакральної дати 1 липня. Не різко, але поступово і з прискоренням.

Тож до початку зростання спочатку оптових, а потім і роздрібних цін залишилося — три, два, один…

P.S. Ну, і на кордонах буде просто бензовозний аншлаг, відчувається вже, що всі відра і каструлі виїдуть прикупити поки дешевого палива. Це теж додасть олії у вогонь.

Ну а потім… а потім… Ми поговоримо за розігрів інфляції, повернення корупційних та каламутних схем, удар по аграріях, як головним терпилам від цієї "радості" у жнива, якi якраз розпочнуться.

Тарифи на перевезення, тарифи на доставку… це всі прикметники в даному випадку.

Для чого? Кому це треба? Які завдання вирішить країна? Ну таке… без вiдповiдi…

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