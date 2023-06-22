Нове життя з готівкою. У чому суть нових правил Нацбанку для поводження з валютою в Україні

На валютному ринку встановилася відносна стабільність курсу. Про її причини, а також про нещодавні нововведення Нацбанку, які треба розуміти всім, розповідає економіст Вiталій Шапран .

З доларами та євро ситуація дуже проста і прогнозована. Готівковий ринок валюти перейшов у стадію збалансованості. Про це свідчить максимальне наближення готівкового курсу до безготівкового (фіксованого). Банки перестали завозити готівкову валюту з-за кордону як шалені, але ринок готівки наповнюється готівкою тими ж заробітчанами.

В Україні були досить суворі правила ідентифікації пошкодженої валюти. Обмінний пункт міг відмовити прийняти готівкову валюту, наприклад, якщо на ній був надпис ручкою або інші аномалії. Так було завжди, і на цьому банки заробляли, приймаючи готівкову валюту з пошкодженнями за 90% вартості. Поки ринок готівки наповнювали банки, то цих суворих правил ніхто не помічав, бо, як правило, самі ж банки завозили нові купюри. Коли ж постачальник номер один змінився – проблема вилізла нагору, бо в європейських країнах і в Туреччині естетичному стану банкнот ніхто уваги такої не приділяє. НБУ, звісно, проґавив цю ситуацію і провина лежить суто на регуляторі, оскільки ситуація була прогнозованою і він її мав врегулювати, але певній групі ділків дали можливість підзаробити на "неправильних" доларах та євро.

В Україні – нові правила прийому валюти від фізичних осіб

Думаю, що після публічного розголосу проблема буде вирішена. Але користуючись нагодою, хочу звернутись до громадян: якщо Вам дають іноземну валюту або гривню, яка вимазана кольоровою фарбою, не беріть такі банкноти і негайно повідомляйте в компетентні органи, бо, як правило, це банкноти з окупованих територій. Коли касир розуміє, що банк буде пограбовано, він зобов’язаний пошкодити банкноти яскравою фарбою. Тобто пофарбована банкнота – скоріш за все потрапила до її власника незаконно. Всі інші варіанти дрібних пошкоджень мають ігноруватись учасниками обміну.

До речі, наша національна валюта, як правило, знаходиться в обігу в гіршому фізичному стані, ніж іноземна валюта, наприклад, нікому не заважають надписи на гривнях )) Але тут можу заспокоїти українців: ми з готівковою гривнею обходимося толерантніше ніж, наприклад, індійці зі своєю рупією. В Індії цілком нормальним є скріплювати необхідну кількість банкнот звичайним канцелярським степлером, причому таке роблять навіть в банках.

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