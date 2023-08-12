Чому французи не гладшають: як встановити правильний режим харчування та не набирати вагу

"Правильно складений кожен прийом їжі (білки — жири — овочі (клітковина) — складні вуглеводи) надовго забезпечить почуття ситості й тривалу, як мінімум 4-5-годинну перерву вдень і 12-14 годин уночі між прийомами їжі (краще, якщо ця перерва буде ще довшою)". Думка.

Режим харчування

Часто пацієнти (особливо пацієнтки) говорять про те, що контролюють добову калорійність харчування, але не худнуть.

Ми дійсно навчилися рахувати калорії, і це важливо. Енерговитрати повинні визначати якість і кількість їжі, що надходить до нашого організму.

Але що важливіше — прискіпливе рахування калорій чи режим харчування?

Саме РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ, і для цього багато наукових підтверджень.

Ми економимо час на нормальному сніданку, а потім організм не витримує довгий час і вимагає від нас перекусів.

Мнімальна кількість будь-якої їжі (не обов'язково це повинні бути прості вуглеводи), яка потрапляє в шлунок під час перекусів, викликає підвищення інсуліну.

А процес схуднення, спалювання накопичених жирових запасів відбувається саме в разі низького рівня інсуліну між прийомами їжі. І що більший проміжок часу між сніданком-обідом-вечерею, тим простіше підтримувати нормальну вагу або худнути, якщо в цьому є потреба.

Режим харчування може бути різним, але найкориснішим буде 2 або 3-разове харчування без перекусів.

3-разове харчування з двома перекусами та кефіром на ніч, який, на жаль, довго практикували в наших лікувальних відділеннях, ми повинні забувати.

Важливим є також фіксований час прийому їжі, бо необхідна синхронізація між командою, яка надходить із головного мозку (голод!), із роботою всіх органів і систем організму.

Активність метаболізму (розщеплення продуктів харчування) залежить від секреції ферментів, роботи гормонів, і вони будуть підготовленішими допомогти нам, якщо ми харчуємося в один і той же час.

Правильно організоване харчування дає чудовий результат! Фото: Getty Images

Правильно складений кожен прийом їжі (білки — жири — овочі (клітковина) — складні вуглеводи) надовго забезпечить почуття ситості й тривалу, як мінімум 4-5-годинну перерву вдень і 12-14 годин уночі між прийомами їжі (краще, якщо ця перерва буде ще довшою).

І зайві кілограми підуть безболісно, навіть якщо ми трошки перебрали тих калорій…

Уже другий рік спостерігаю, як харчуються французи.

Здається, зовсім "неправильний" сніданок, бо практично завжди це багет із вершковим маслом і конфітюром, кава, апельсиновий сік (співвідношення білки -жири-вуглеводи в середньому 8/36/56, мало білків, багато вуглеводів, але багет із пшениці твердих сортів, а отже, достатньо клітковини, та корисний жир — вершкове масло, який забезпечує енергією на довгий час).

І потім уже за обідом і вечерею вони вирівнюють необхідну добову кількість білків-жирів-вуглеводів. Я вже писала, що французи не демонізують так ГЛЮТЕН, як це роблять в Америці, а ось обід обов’язково буде своєчасним, і може, саме тому роками вироблена система травлення не дасть збій, коли за обідом на десерт буде калорійне, але ж таке смачне тістечко.

Але головне — у французів НЕМАЄ ПЕРЕКУСІВ!

Може, саме завдяки цьому вони є найстрункішими в Європі?!

Будьте здорові, і нехай скоріше настане мир і спокій на нашій українській землі!

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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