Вибачитися перед Польщею. Українці стануть сильнішими, якщо навчаться визнавати свої помилки

У Польщі завершено офіційне розслідування щодо інциденту з ракетою, яка залетіла на територію країни з України. Ракету визнано українською, і тут би нам вибачитися — але, як нарікає політолог Олексій Арестович , наша нація героїв не має такої звички…

Читаю новини і знаходжу одну й ту саму закономірність: ми практично ніколи не визнаємо своїх помилок на всіх рівнях і не вибачаємося ні за що.

Востаннє таке було, коли збили літак, що летів з Ізраїлю, у 2001 році.

Зараз Польща провела розслідування щодо ракет, ми — мовчок.

А можна було поспівчувати родичам загиблих поляків, сказати, що в нас спільний ворог.

Виплатити компенсацію, організувати цілу кампанію з поліпшення відносин із натяком на посилення ППО сучасними системами, замість старих зі старими ракетами, щодо яких немає гарантій безпеки.

Азербайджанці грюкнули російських (здавалося б) військових, вибачилися, визнали і виглядають дорослими дядьками порівняно з нами, які визнають тільки свій героїзм і тільки провину з боку ворогів.

Виходить, на нас дивляться як на дітей, які ведуть найбільшу війну і просять далекобійну зброю, на думку американців, застосування якої здатне почати ядерну війну, і при цьому не бажають узяти свою частку відповідальності за застосування зброї менш малопотужної.

На місці падіння ракети Фото: Polsat News

Якщо з боку на це подивитися, то ми, колективно, маємо жахливий вигляд.

Воюємо за виживання, крадемо у себе ж, в інших, не визнаємо жодних помилок, не робимо жодних висновків.

А коли партнери змушені нас, таких героїчних, притискати публічно, звільняють призначених винними, на їхнє місце ставлять таких самих і нічого не змінюється.

А ви кажете — зброя і допомога.

У цій традиції, де ми завжди герої, а винні тільки підступи ворогів, визнання помилки — прояв слабкості або робота на ворогів.

Визнаєш помилку — слабкий або ворог).

Як Ви думаєте — далеко ми підемо з таким зворотним зв'язком від реальності?..

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Ми стали країною, яка може перемогти РФ.

Але все ще не стали суспільством, здатним перемогти самих себе.

І куди не біжи — біжиш у дзеркало.

Тіньовим виворотом героїзму завжди є сором.

І він накопичується, цей сором.

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