У Росії немає запасу ракет. Що виходить, якщо уважно порахувати запуски останніх місяців

Блогер Роман Шрайк підрахував кількість російських ракетних пусків в останні місяці. І дійшов висновку: ворог вистрілює приблизно стільки ж, скільки й виробляє — а отже, ніякого стратегічного запасу ракет у нього немає

Підрахунок ракет. Підсумки вересня

Атаки з кількістю ракет більше 10

17.09 — 10 ракет;

18.09 — 17;

21.09 — 47;

25.09 — 14.

Усього 4 порівняно великі атаки. У серпні таких було 3, у липні — 6, у червні та травні — 8.

За місяцями

жовтень — 191 ракета;

листопад — 183;

грудень — 236;

січень — 94 (72);

лютий — 111 (95);

березень — 78 (48);

квітень — 27 (23);

травень — 205 (154);

червень — 213 (160);

липень — 159 (89);

серпень — 131 (110);

вересень — 117 (92).

У дужках вказано кількість ракет Калібр, Х-101/555, які зазвичай є основою масових залпів. С-300 у цю статистику не входять.

Мої міркування

У попередньому пості про ракети я описував, як бачу логіку обстрілів із минулого жовтня, прочитайте, якщо пропустили.

У вересні було випущено 92 ракети "Калібр" і Х-101/555, у серпні — 110, липні — 89.

Це знову побічно свідчить про правильність моїх розрахунків, що РФ виробляє 90-100 таких ракет на місяць. І відповідає гіпотезі, що з липня Росія випускає приблизно таку саму кількість ракет, що й виробляє, тобто працює в режимі "виробив — запустив".

Також скажу, що раз немає різкого зменшення використання цих ракет, значить, немає і накопичення додаткових запасів під "обстріли опалювального періоду". Інакше ми маємо вважати, що виробництво цих ракет пішло вище рівня 100 ракет на місяць, а підстав для цього поки що немає.

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