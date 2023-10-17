У Росії немає запасу ракет. Що виходить, якщо уважно порахувати запуски останніх місяців
Блогер Роман Шрайк підрахував кількість російських ракетних пусків в останні місяці. І дійшов висновку: ворог вистрілює приблизно стільки ж, скільки й виробляє — а отже, ніякого стратегічного запасу ракет у нього немає
Підрахунок ракет. Підсумки вересня
Атаки з кількістю ракет більше 10
- 17.09 — 10 ракет;
- 18.09 — 17;
- 21.09 — 47;
- 25.09 — 14.
Усього 4 порівняно великі атаки. У серпні таких було 3, у липні — 6, у червні та травні — 8.
За місяцями
- жовтень — 191 ракета;
- листопад — 183;
- грудень — 236;
- січень — 94 (72);
- лютий — 111 (95);
- березень — 78 (48);
- квітень — 27 (23);
- травень — 205 (154);
- червень — 213 (160);
- липень — 159 (89);
- серпень — 131 (110);
- вересень — 117 (92).
У дужках вказано кількість ракет Калібр, Х-101/555, які зазвичай є основою масових залпів. С-300 у цю статистику не входять.
Мої міркування
У попередньому пості про ракети я описував, як бачу логіку обстрілів із минулого жовтня, прочитайте, якщо пропустили.
У вересні було випущено 92 ракети "Калібр" і Х-101/555, у серпні — 110, липні — 89.
Це знову побічно свідчить про правильність моїх розрахунків, що РФ виробляє 90-100 таких ракет на місяць. І відповідає гіпотезі, що з липня Росія випускає приблизно таку саму кількість ракет, що й виробляє, тобто працює в режимі "виробив — запустив".
Також скажу, що раз немає різкого зменшення використання цих ракет, значить, немає і накопичення додаткових запасів під "обстріли опалювального періоду". Інакше ми маємо вважати, що виробництво цих ракет пішло вище рівня 100 ракет на місяць, а підстав для цього поки що немає.
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