Два сценарії терору. Коли Росія планує нові ракетні удари

Важко сказати, з якою періодичністю Росія може завдавати по Україні ракетних ударів, міркує військовий аналітик Олександр Коваленко. На його думку, все залежить від того, який сценарій обере агресор

Періодичність ударів, які можуть завдавати РОВ...

З огляду на відновлення ракетних ударів по Україні, виникає питання, як часто російські окупанти можуть їх завдавати? Але тут питання поставлено не зовсім коректно, і ось чому.

Російські окупанти можуть надалі використовувати два сценарії ударів. Перший — це продовжити масовані удари комбінованою компонентою, як і минулими днями, але в такому разі їхній ресурс виснажиться вже через 4-5 такого рівня інтенсивності ударів. При цьому, з урахуванням використання авіаційної та згодом морської компоненти для ударів, паузи між цими ударами становитимуть 72 години і більше, зростаючи в міру виснаження.

З іншого боку, російське командування може перейти на сценарій травня-червня 2023 року, коли завдавали ударів обмеженим боєкомплектом, по 15, 20, 30 ракет, але практично щоночі або кожні 2-3 дні. У такому разі, нинішнього потенціалу їм може вистачити від 10 (по максимуму — 30 ракет) до понад 20 (по мінімуму — 15 ракет) ударів. Тобто, якщо вони перейдуть на мінімальний показник БК, то виведуть системність ударів до півтора місяця з періодичністю у 48 годин.

І не забуваємо про безперервне виробництво.

З іншого боку, не думаю, що вони настільки будуть виснажувати свій боєкомплект, а це значить, що навіть при використанні сценарію з мінімальним БК, їхній потенціал не зможе витягнути системність більшу, ніж у травні-червні 2023 року. Ресурсу не вистачить.

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