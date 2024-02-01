Новий мирний план – у лютому. Про що домовлятимуться Путін та Ердоган у Стамбулі

Путін збирався у гості до Ердогана — і вже відомо, що однією з головних стане українська тематика. Журналіст Орест Сохар припускає, що ці двоє винаходитимуть черговий мирний план, який можна буде продати Заходу.

Путін зібрався до Ердогана: схоже, парочка виношує нову версію "стамбульських угод".

Турецький президент час від часу проявляє несамовиту політичну сервільність перед своїм російським колегою, що і не дивно: десятки мільярдів доларів, що заробляє його країна на війні Московії проти України, вимагають неприродної гнучкості.

Візит бункерного до Стамбулу очікується у лютому, і "українська тематика буде одним з основних предметів переговорів". Туреччина стане ще однією з країн Глобального Півдня, яка ловитиме європейських політиків за штанину і вимагатиме "мирного плану" по Україні.

У грудні Путін спеціально літав до Саудівської Аравії та Еміратів, аби навчити місцевих політиків мантрі т.зв. "мирних перемовин". Відтоді на всіх можливих міжнародних майданчиках політичні "шейхи" проповідують повернення "миру в Україну" на засадах Москви.

Тепер бункерний збирається до Стамбулу. Це хитрий задум, оскільки Туреччина, як і ОАЕ на пару з саудитами, є перемовниками із США щодо "замирення" "ізраїльської кризи". Вони всі представляють мусульманський світ, що став на захист "прав та свобод" палестинського народу. І єдиний шлях відновлення спокою на цих землях — змусити Ізраїль відмовитися від територій, які він звик вважати своїми. Формула Кремля полягає в тому, щоб "причепити" до ізраїльського миру ще й український, зберігши логіку.

Туреччина допомагає виводити російську нафту з тіні Фото: ТАСС

"Діловий" підхід має сподобатися Ердогану. Економіка Туреччини добряче паразитує на наслідках війни в Україні. Тамтешні компанії переробляли українське та російське збіжжя, доправляючи з великою націнкою борошно в африканські країни. Турки з притаманною їм східною запопадливістю допомагали оркам обходити технологічні та енергетичні західні санкції та, якщо чесно, й досі не гребують цим.

Термінал Дьортйол, розташований у турецькій провінції Хатай, отримав нове життя з липня 2022 року, коли запрацювали перші західні обмеження на російську торгівлю. По суті, він "переклеює" етикетки на російській нафті, яка з Дортйола, минаючи санкції, розходиться вже по всьому світу. Скандал дійшов навіть до американського Капітолія, де сенатори "висловили стурбованість", що "замаскована російська нафта" з Дьортйола, перероблена в паливо в Греції, потрапила на американські військові кораблі.

Відтоді, як ЄС і G7 запровадили обмеження на торгівлю російською нафтою, Туреччина стала ключовим центром "конвертації" підсанкційних нафти й нафтопродуктів на "європейську": Стамбул — третій за величиною одержувач російської сировини, після Індії та Китаю, і найбільший споживач російських нафтопродуктів, — Financial Times.

Турецький кейс дуже гарно ілюструє нинішнє путінське становище: у Кремля немає друзів, одні спільники заробляють на амбіціях фюрера, інші, як африканські країни, просто висмоктують з нього гроші. Ці знання не сильно допоможуть нам в нинішній ситуації, але ми повинні знати: ціна війни для фюрера значно більша, ніж то здається на перший погляд.

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